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19:11 (мск), источник: Р-Спорт

СБР обсудил вопрос перешедших в сборную Украины биатлонисток

ТОКСОВО (Ленинградская область), 11 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Вопрос перехода российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины обсуждался на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), заявил президент организации Владимир Драчев.

Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли участие в юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что документы по получению тремя биатлонистками украинского гражданства находятся в стадии оформления.

«Эти три спортсменки вместе с тренером попытались перейти в Белоруссию, а потом на Украину. В этом году только одна из них — Рассказова — была в списке сборной. По факту мы их не видели и не знаем. Официальных документов в СБР ни от одной страны не поступало. Мы только читаем новости. Ни опровергнуть, ни подтвердить их не можем. Будет официальный документ — будем рассматривать. Этот вопрос обсуждали на заседании правления СБР — будет документ, станем принимать решение», — сказал Драчев журналистам.

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