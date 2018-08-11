СБР обсудил вопрос перешедших в сборную Украины биатлонисток

«Эти три спортсменки вместе с тренером попытались перейти в Белоруссию, а потом на Украину. В этом году только одна из них — Рассказова — была в списке сборной. По факту мы их не видели и не знаем. Официальных документов в СБР ни от одной страны не поступало. Мы только читаем новости. Ни опровергнуть, ни подтвердить их не можем. Будет официальный документ — будем рассматривать. Этот вопрос обсуждали на заседании правления СБР — будет документ, станем принимать решение», — сказал Драчев журналистам.