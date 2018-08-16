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12:58 (мск), источник: Р-Спорт

Ольга Подчуфарова заявила, что ей предлагали выступать за другую страну

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова в интервью РИА Новости рассказала, что у нее была возможность уехать из России, чтобы выступать за другую страну.

Биатлонистка, выступавшая за сборную России вплоть до 2018 года, в начале мая объявила о завершении карьеры.

«Такие мысли проскакивали, — ответила Подчуфарова на вопрос, не было ли у нее идеи уйти из российской команды в какую-то другую. — Я, собственно, и не скрывала, что у меня они были, как и предложения. Но пусть это при мне останется».

При этом она отметила, что от перехода ее удерживал не патриотизм, а «скорее здравая оценка ситуации». «Прежде всего проблемы по здоровью, — объяснила Подчуфарова. — Это, собственно, к вопросу, легко ли было принимать решение закончить карьеру».

«Этой весной я ведь делала попытки тренироваться. Попробовала раз, другой, третий — и поняла, что каждые пять минут тренировки даются мне как пытка. Нет какого-то маяка перед глазами, какой-то цели. Соответственно, нет мотивации. Как раз тогда я очень отчетливо поняла: в какой бы стране я ни бегала, в какой бы команде ни выступала, это никак не изменит ситуацию», — пояснила Подчуфарова.

Полностью интервью с Подчуфаровой читайте на сайте rsport.ria.ru.

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