Ольга Подчуфарова заявила, что ей предлагали выступать за другую страну

Биатлонистка, выступавшая за сборную России вплоть до 2018 года, в начале мая объявила о завершении карьеры.

«Такие мысли проскакивали, — ответила Подчуфарова на вопрос, не было ли у нее идеи уйти из российской команды в какую-то другую. — Я, собственно, и не скрывала, что у меня они были, как и предложения. Но пусть это при мне останется».

При этом она отметила, что от перехода ее удерживал не патриотизм, а «скорее здравая оценка ситуации». «Прежде всего проблемы по здоровью, — объяснила Подчуфарова. — Это, собственно, к вопросу, легко ли было принимать решение закончить карьеру».

«Этой весной я ведь делала попытки тренироваться. Попробовала раз, другой, третий — и поняла, что каждые пять минут тренировки даются мне как пытка. Нет какого-то маяка перед глазами, какой-то цели. Соответственно, нет мотивации. Как раз тогда я очень отчетливо поняла: в какой бы стране я ни бегала, в какой бы команде ни выступала, это никак не изменит ситуацию», — пояснила Подчуфарова.