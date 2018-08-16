Драчев, Чепиков, Привалов представят Россию на конгрессе Международного союза биатлонистов
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев,
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев,
Конгресс IBU пройдет с 5 по 9 сентября в хорватском Порече. На заседании будет избран новый президент организации, который станет преемником бессменного главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Кроме того, конгресс рассмотрит вопрос восстановления прав СБР, который был лишен полноправного членства в IBU в свете допинговых скандалов.
В частности, в начале конгресса СБР не будет иметь права голоса и не может выдвигать своих кандидатов на выборы в руководящие должности IBU. По этой причине член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым
Чемпионы Олимпиад 1968 и 1972 годов Маматов и призер Игр 1960 и 1964 годов Привалов будут участвовать в конгрессе в качестве почетных гостей.