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14:11 (мск), источник: ТАСС

Драчев, Чепиков, Привалов представят Россию на конгрессе Международного союза биатлонистов

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, вице-президент организации, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и ветераны отечественного биатлона Виктор Маматов и Александр Привалов будут представлять Россию на предстоящем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил Драчев.

Конгресс IBU пройдет с 5 по 9 сентября в хорватском Порече. На заседании будет избран новый президент организации, который станет преемником бессменного главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Кроме того, конгресс рассмотрит вопрос восстановления прав СБР, который был лишен полноправного членства в IBU в свете допинговых скандалов.

В частности, в начале конгресса СБР не будет иметь права голоса и не может выдвигать своих кандидатов на выборы в руководящие должности IBU. По этой причине член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом IBU, будет пытаться сохранить этот пост в качестве кандидата от Белоруссии. Если конгресс согласится восстановить СБР, организация сможет заявить своих кандидатов на выборы.

Чемпионы Олимпиад 1968 и 1972 годов Маматов и призер Игр 1960 и 1964 годов Привалов будут участвовать в конгрессе в качестве почетных гостей.

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