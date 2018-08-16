Драчев, Чепиков, Привалов представят Россию на конгрессе Международного союза биатлонистов

Конгресс IBU пройдет с 5 по 9 сентября в хорватском Порече. На заседании будет избран новый президент организации, который станет преемником бессменного главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Кроме того, конгресс рассмотрит вопрос восстановления прав СБР, который был лишен полноправного членства в IBU в свете допинговых скандалов.

В частности, в начале конгресса СБР не будет иметь права голоса и не может выдвигать своих кандидатов на выборы в руководящие должности IBU. По этой причине член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом IBU, будет пытаться сохранить этот пост в качестве кандидата от Белоруссии. Если конгресс согласится восстановить СБР, организация сможет заявить своих кандидатов на выборы.