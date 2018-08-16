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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подчуфарова в роли борца за справедливость: чем недовольна спортсменка?

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова заявила, что не смогла реализовать свой потенциал и вынуждена была завершить карьеру, в том числе, из-за проблем в системе нашего биатлона и спорта в целом. Говорит ли спортсменка правду или просто ищет виноватых?

— На мой взгляд, структура и система спорта во всех российских федерациях схожи, — заявила Подчуфарова в интервью «Р-Спорт». — Все друг от друга зависят, все как-то друг к другу привязаны. Я, если задуматься, последнее время только и делала, что боролась с этой системой. Так зачем мне становиться ее частью?

ПРЕТЕНЗИИ ПОДЧУФАРОВОЙ

Из интервью не совсем понятно, какую конкретно систему имеет в виду Подчуфарова и что именно ей не нравится.

— В прошлом году удалось поправить ситуацию со здоровьем, но, к сожалению, возникли сложности иного порядка, — вспоминает Ольга. — Я пыталась максимально деликатно и дипломатично общаться с тренерами, чтобы получить возможность выстроить подготовку к олимпийскому сезону так, чтобы мне было хотя бы в чем-то комфортно, находясь в общей системе, но из этого ничего не получилось. Ну, а дальше все пошло по принципу домино: одна проблема тянула за собой другую, третью, и в итоге все окончательно рухнуло.

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Итак, претензия первая: недостаток индивидуального подхода и стремление грести всех под одну гребенку. Подчуфаровой действительно тут есть, на что обижаться. Всего за пару сезонов в сборной она превратилась из самой перспективной спортсменки в команде в «отработанный материал». Когда биатлонистка, еще недавно побеждавшая в спринте на этапе Кубка мира, в 26 лет заканчивает карьеру, вопросы к системе возникают сами собой. Хотя не исключен и индивидуальный фактор: те же проблемы со здоровьем и с мотивацией, о которых Ольга говорила неоднократно.

Подчуфарова утверждает, что в нашем биатлоне «все друг от друга зависят, все друг к другу привязаны». Это тоже правда, все так и есть. Но разве в остальных командах мира не так? И вообще возможно ли оставаться независимыми в маленьком мирке, по сути, кулуарного вида спорта? «Не так много людей, с которыми хотелось бы продолжать работать», — говорит в интервью Подчуфарова, имея в виду тренера Владимира Королькевича. Вторая претензия тоже вполне понятна: с Королькевичем не сработалась далеко не одна Ольга. А проводить по полгода и более на сборах и соревнованиях с людьми, которым не доверяешь, действительно непросто. Поэтому, вероятно, Подчуфарова сейчас так рада «освобождению» от российского биатлона.

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ГДЕ БОРЬБА С СИСТЕМОЙ?

Биатлонистка утверждает, что не только была против сложившейся системы, но и с ней боролась. Не очень понятно, каким образом. Преждевременным завершением сезона и отказом от участия в этапах Кубка мира? Это была вынужденная мера, личное дело самой Ольги, но причем тут система? Скорее уж, с системой борются тот же Антон Шипулин, ушедший на самоподготовку, или подруга Подчуфаровой Екатерина Юрлова. Ольга, очевидно, с удовольствием бы тоже присоединилась в самостоятельной работе, но не было такой возможности.

В этом и кроется парадокс, ответа на который пока никто не нашел. Система централизованных сборов явно подходит далеко не всем спортсменам. Особенно с проблемами сталкиваются те, кто по каким-то параметрам выбивается из общей массы. Например, имеет проблемы со здоровьем, недостаточный тренировочный стаж, тонкую психологию… У Подчуфаровой все эти факторы сложились в один паззл, что и привело в итоге к такому финалу.

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Далеко не исключено, что прими Ольга своевременно предложение выступать за другую страну, и все могло быть иначе. Пример трехкратной олимпийской чемпионки в составе сборной Словакии Анастасии Кузьминой у всех перед глазами. Чем меньше в команде народу и конкуренции — тем больше возможностей дать каждому спортсмену то, что нужно конкретно ему. Чем больше — тем выше необходимость в централизации и универсальном подходе.

Тут все как в детском садике. Можно отдать своего ребенка в частный, где в группе будут человек пять детей и два воспитателя, удовлетворяющих каждое их желание. А можно — в государственный, с пропорцией двое взрослых на 30 детей. Универсального ответа, где в итоге лучше, не существует. Чей-то ребенок отлично себя чувствует в условиях обширного социума, а чей-то страдает и требует дополнительного внимания.

Поэтому вопросы к системе в целом, заданные Подчуфаровой, относятся к разряду вечных. Нынешний президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уже декларировал в начале лета, что индивидуальной подготовке будет сказано окончательное «нет». В итоге, мы имеем, что как минимум, наша лучшая биатлонистка Юрлова пока готовится самостоятельно. А если примет решение вернуться Шипулин, то и он тоже.

Ольга — огромная молодец, что приняла решение, которое лично ее радует. Если человек живет с ощущением правильного пути, за него можно только порадоваться. Ну, а система вряд ли изменится. И обвинять ее — это все равно что сетовать на плохую погоду поздней осенью. ​.

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