Подчуфарова в роли борца за справедливость: чем недовольна спортсменка?

— На мой взгляд, структура и система спорта во всех российских федерациях схожи, — заявила Подчуфарова в интервью «Р-Спорт». — Все друг от друга зависят, все как-то друг к другу привязаны. Я, если задуматься, последнее время только и делала, что боролась с этой системой. Так зачем мне становиться ее частью?

ПРЕТЕНЗИИ ПОДЧУФАРОВОЙ

Из интервью не совсем понятно, какую конкретно систему имеет в виду Подчуфарова и что именно ей не нравится.

— В прошлом году удалось поправить ситуацию со здоровьем, но, к сожалению, возникли сложности иного порядка, — вспоминает Ольга. — Я пыталась максимально деликатно и дипломатично общаться с тренерами, чтобы получить возможность выстроить подготовку к олимпийскому сезону так, чтобы мне было хотя бы в чем-то комфортно, находясь в общей системе, но из этого ничего не получилось. Ну, а дальше все пошло по принципу домино: одна проблема тянула за собой другую, третью, и в итоге все окончательно рухнуло.

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Итак, претензия первая: недостаток индивидуального подхода и стремление грести всех под одну гребенку. Подчуфаровой действительно тут есть, на что обижаться. Всего за пару сезонов в сборной она превратилась из самой перспективной спортсменки в команде в «отработанный материал». Когда биатлонистка, еще недавно побеждавшая в спринте на этапе Кубка мира, в 26 лет заканчивает карьеру, вопросы к системе возникают сами собой. Хотя не исключен и индивидуальный фактор: те же проблемы со здоровьем и с мотивацией, о которых Ольга говорила неоднократно.

Подчуфарова утверждает, что в нашем биатлоне «все друг от друга зависят, все друг к другу привязаны». Это тоже правда, все так и есть. Но разве в остальных командах мира не так? И вообще возможно ли оставаться независимыми в маленьком мирке, по сути, кулуарного вида спорта? «Не так много людей, с которыми хотелось бы продолжать работать», — говорит в интервью Подчуфарова, имея в виду тренера Владимира Королькевича. Вторая претензия тоже вполне понятна: с Королькевичем не сработалась далеко не одна Ольга. А проводить по полгода и более на сборах и соревнованиях с людьми, которым не доверяешь, действительно непросто. Поэтому, вероятно, Подчуфарова сейчас так рада «освобождению» от российского биатлона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl04cLXgog_/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.076662908680944% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl04cLXgog_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Последнее время мне задают каждый день один и тот же вопрос. И проще уже ответить всем сразу. «Ты не скучаешь по биатлону? Не жалеешь, что так рано ушла?» Мой ответ,- нет, нет и ещё раз нет. Начиная с ментальности и заканчивая физикой. Последнее время чувствую себя счастливейшим человеком на планете, в противовес постоянному напряжению и ощущению себя не на своём месте последние полтора-два года в биатлоне. И не важно, что я не достигла сверх высот Олимпа. Я испытываю облегчение. Для меня остаётся в приоритете то, что ни в мыслях, ни морально я не изменяла себе и не стала инвалидом слова. Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было ещё ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько ещё всего надо успеть помимо биатлона</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-29T18:51:31+00:00">Jul 29, 2018 at 11:51am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ГДЕ БОРЬБА С СИСТЕМОЙ?

Биатлонистка утверждает, что не только была против сложившейся системы, но и с ней боролась. Не очень понятно, каким образом. Преждевременным завершением сезона и отказом от участия в этапах Кубка мира? Это была вынужденная мера, личное дело самой Ольги, но причем тут система? Скорее уж, с системой борются тот же Антон Шипулин, ушедший на самоподготовку, или подруга Подчуфаровой Екатерина Юрлова. Ольга, очевидно, с удовольствием бы тоже присоединилась в самостоятельной работе, но не было такой возможности.

В этом и кроется парадокс, ответа на который пока никто не нашел. Система централизованных сборов явно подходит далеко не всем спортсменам. Особенно с проблемами сталкиваются те, кто по каким-то параметрам выбивается из общей массы. Например, имеет проблемы со здоровьем, недостаточный тренировочный стаж, тонкую психологию… У Подчуфаровой все эти факторы сложились в один паззл, что и привело в итоге к такому финалу.

Далеко не исключено, что прими Ольга своевременно предложение выступать за другую страну, и все могло быть иначе. Пример трехкратной олимпийской чемпионки в составе сборной Словакии Анастасии Кузьминой у всех перед глазами. Чем меньше в команде народу и конкуренции — тем больше возможностей дать каждому спортсмену то, что нужно конкретно ему. Чем больше — тем выше необходимость в централизации и универсальном подходе.

Тут все как в детском садике. Можно отдать своего ребенка в частный, где в группе будут человек пять детей и два воспитателя, удовлетворяющих каждое их желание. А можно — в государственный, с пропорцией двое взрослых на 30 детей. Универсального ответа, где в итоге лучше, не существует. Чей-то ребенок отлично себя чувствует в условиях обширного социума, а чей-то страдает и требует дополнительного внимания.

Поэтому вопросы к системе в целом, заданные Подчуфаровой, относятся к разряду вечных. Нынешний президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уже декларировал в начале лета, что индивидуальной подготовке будет сказано окончательное «нет». В итоге, мы имеем, что как минимум, наша лучшая биатлонистка Юрлова пока готовится самостоятельно. А если примет решение вернуться Шипулин, то и он тоже.