Подчуфарова в роли борца за справедливость: чем недовольна спортсменка?

Последнее время мне задают каждый день один и тот же вопрос. И проще уже ответить всем сразу. «Ты не скучаешь по биатлону? Не жалеешь, что так рано ушла?» Мой ответ,- нет, нет и ещё раз нет. Начиная с ментальности и заканчивая физикой. Последнее время чувствую себя счастливейшим человеком на планете, в противовес постоянному напряжению и ощущению себя не на своём месте последние полтора-два года в биатлоне. И не важно, что я не достигла сверх высот Олимпа. Я испытываю облегчение. Для меня остаётся в приоритете то, что ни в мыслях, ни морально я не изменяла себе и не стала инвалидом слова. Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было ещё ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько ещё всего надо успеть помимо биатлона

A post shared by Olga Podchufarova (@olgapodchufarova) on Jul 29, 2018 at 11:51am PDT