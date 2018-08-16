Подчуфарова в роли борца за справедливость: чем недовольна спортсменка?
Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова заявила, что не смогла реализовать свой потенциал и вынуждена была завершить карьеру, в том числе,
Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова заявила, что не смогла реализовать свой потенциал и вынуждена была завершить карьеру, в том числе,
— На мой взгляд, структура и система спорта во всех российских федерациях схожи, — заявила Подчуфарова в интервью «Р-Спорт». — Все друг от друга зависят, все
Из интервью не совсем понятно, какую конкретно систему имеет в виду Подчуфарова и что именно ей не нравится.
— В прошлом году удалось поправить ситуацию со здоровьем, но, к сожалению, возникли сложности иного порядка, — вспоминает Ольга. — Я пыталась максимально деликатно и дипломатично общаться с тренерами, чтобы получить возможность выстроить подготовку к олимпийскому сезону так, чтобы мне было хотя бы в
Итак, претензия первая: недостаток индивидуального подхода и стремление грести всех под одну гребенку. Подчуфаровой действительно тут есть, на что обижаться. Всего за пару сезонов в сборной она превратилась из самой перспективной спортсменки в команде в «отработанный материал». Когда биатлонистка, еще недавно побеждавшая в спринте на этапе Кубка мира, в 26 лет заканчивает карьеру, вопросы к системе возникают сами собой. Хотя не исключен и индивидуальный фактор: те же проблемы со здоровьем и с мотивацией, о которых Ольга говорила неоднократно.
Подчуфарова утверждает, что в нашем биатлоне «все друг от друга зависят, все друг к другу привязаны». Это тоже правда, все так и есть. Но разве в остальных командах мира не так? И вообще возможно ли оставаться независимыми в маленьком мирке, по сути, кулуарного вида спорта? «Не так много людей, с которыми хотелось бы продолжать работать», — говорит в интервью Подчуфарова, имея в виду тренера Владимира Королькевича. Вторая претензия тоже вполне понятна: с Королькевичем не сработалась далеко не одна Ольга. А проводить по полгода и более на сборах и соревнованиях с людьми, которым не доверяешь, действительно непросто. Поэтому, вероятно, Подчуфарова сейчас так рада «освобождению» от российского биатлона.
Биатлонистка утверждает, что не только была против сложившейся системы, но и с ней боролась. Не очень понятно, каким образом. Преждевременным завершением сезона и отказом от участия в этапах Кубка мира? Это была вынужденная мера, личное дело самой Ольги, но причем тут система? Скорее уж, с системой борются тот же Антон Шипулин, ушедший на самоподготовку, или подруга Подчуфаровой Екатерина Юрлова. Ольга, очевидно, с удовольствием бы тоже присоединилась в самостоятельной работе, но не было такой возможности.
В этом и кроется парадокс, ответа на который пока никто не нашел. Система централизованных сборов явно подходит далеко не всем спортсменам. Особенно с проблемами сталкиваются те, кто по
Далеко не исключено, что прими Ольга своевременно предложение выступать за другую страну, и все могло быть иначе. Пример трехкратной олимпийской чемпионки в составе сборной Словакии Анастасии Кузьминой у всех перед глазами. Чем меньше в команде народу и конкуренции — тем больше возможностей дать каждому спортсмену то, что нужно конкретно ему. Чем больше — тем выше необходимость в централизации и универсальном подходе.
Тут все как в детском садике. Можно отдать своего ребенка в частный, где в группе будут человек пять детей и два воспитателя, удовлетворяющих каждое их желание. А можно — в государственный, с пропорцией двое взрослых на 30 детей. Универсального ответа, где в итоге лучше, не существует.
Поэтому вопросы к системе в целом, заданные Подчуфаровой, относятся к разряду вечных. Нынешний президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уже декларировал в начале лета, что индивидуальной подготовке будет сказано окончательное «нет». В итоге, мы имеем, что как минимум, наша лучшая биатлонистка Юрлова пока готовится самостоятельно. А если примет решение вернуться Шипулин, то и он тоже.
Ольга — огромная молодец, что приняла решение, которое лично ее радует. Если человек живет с ощущением правильного пути, за него можно только порадоваться. Ну, а система вряд ли изменится. И обвинять ее — это все равно что сетовать на плохую погоду поздней осенью. .