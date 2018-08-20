Команда Витебской области возглавила командный зачет Кубка Белорусской федерации биатлона

Это уникальные для нашей страны соревнования среди юношей и девушек, построенные по аналогу с самыми престижными биатлонными соревнованиями — Кубком мира.

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За главный приз — Кубок Белорусской федерации биатлона — боролись ребята пяти возрастных категорий от 11 до 20 лет.

В отличие от прошлогоднего розыгрыша Кубка, в этом сезоне был включен летний этап. Оставшиеся 4 этапа пройдут зимой.

В программе этапа разыграны медали в двух дисциплинах: гонка с массовым стартом и смешанная эстафета. За два дня соревнований было разыграно 15 комплектов наград.

Главный приз соревнований — Кубок Белорусской федерации биатлона.