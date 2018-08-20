Шумилова не уведомляла Союз биатлонистов России о желании выступать за Молдавию

Источник: РИА "Новости"

Шумилова, которая завоевала серебро в составе эстафетной команды России на Олимпийских играх в Сочи, но после была лишена награды за нарушение ее партнершами антидопинговых правил, в минувшие выходные выступила на соревнованиях по летнему биатлону в Польше, представляя Молдавию.

Спортсменка заняла 13-е место в спринтерской гонке.

«Никто, ни один спортсмен официально в СБР не обращался», — сказал Драчев.

Помимо Шумиловой, которая является чемпионкой Европы 2015 года, за Молдавию в Польше выступали российские биатлонисты Павел Магазеев и Анастасия Толмачева. В национальную команду они никогда не вызывались.