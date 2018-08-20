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16:37 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Шумилова на турнире в Польше выступила за команду Молдавии

ТАСС, 20 августа. Россиянка Екатерина Шумилова на турнире по летнему биатлону в Польше выступила за команду Молдавии.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заняла 13-е место в спринтерской гонке. Также за молдавскую команду на соревнованиях выступали россияне Павел Магазеев и Анастасия Толмачева.

Шумилова дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в 2007 году. Ее лучшим результатом на этапах Кубка мира является второе место в эстафете. В прошлом сезоне она выступила на двух этапах Кубка мира, ее лучшим результатом стало 18-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи она завоевала серебряную медаль в эстафете, однако 27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Ольгу Вилухину и Яну Романову, выступавших в составе российской команды, и аннулировал их результаты на Играх-2014 за нарушения антидопинговых правил.

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