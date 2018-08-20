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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: От нашей федерации на конгресс IBU поедут глухонемые заики

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от конгресса Международного союза биатлонистов, который пройдёт в Порече (Хорватия) с 5 по 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что российскую делегацию возглавит глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

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В Пореч также отправятся двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и ветераны Александр Привалов и Виктор Маматов.

«Майгуров попросил меня помочь переговорить с представителями других стран, чтобы они замолвили за нас слово. Я ответил, что никакого отношения к СБР не имею, потому что все мои предложения в последнее время игнорируются. Я предлагал, чтобы поехали мы с Александром Михайловичем Кравцовым и хорошим переводчиком Сергеем Мнацакановым. Мне звонят представители других стран звонят и просят помощи накануне конгресса. Виктору я ответил: «Вы с Кущенко, Паком, Барнашовым и другими разваливали российский биатлон и довели его до такого состояния, а сейчас просите о помощи. Я еду делегатом от Грузии, потому что ваша команда мне ничего не предложила. Во-вторых, я много лет открыто критиковал тебя и твоих соратников, но при этом у тебя нет даже мужского достоинства, чтобы решать проблемы самому. Вы даже по-человечески никогда не могли поговорить».

Но даже, несмотря на коренные разногласия с Майгуровым, Драчёвым и другими представителями власти в СБР, я буду поддерживать российский биатлон на любом уровне и любыми средствами. Но пусть они работают сами по себе, а я сам по себе. Так будет честнее по отношении друг к другу. Я обязательно выступлю на конгрессе, буду говорить один, доходчиво. Поведаю то, что делали мы. У меня есть, что сказать. При нашей команде российский биатлон был лучшим в мире, а что могут сказать они в своих речах и докладах. Майгуров и Кущенко получили награду за развитие биатлона в России, хотя я бы дал им за развал биатлона в России.

От нашей федерации на конгресс поедут глухонемые заики. Если Драчёв выйдет на трибуну, то это будет только минус нам, а не плюс, потому что у него язык оловянный, а Майгуров как вице-президент не имеет права выступать.

Поэтому буду стараться решать проблемы, но не с ними в одной упряжке. Они понимают, что я их критикую и оскорбляю заслуженно", — написал Тихонов на своём официальном сайте.

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