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19:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще одна россиянка хочет в другую сборную. Теперь — призер Олимпиады!

Екатерина Шумилова и еще два наших соотечественника выступили за Молдавию.

Источник: Спорт-Экспресс

Эпопеи с переходами российских биатлонистов в Украину, Белоруссию или Корею не закончатся никогда. Подобное происходит каждое межсезонье. Нынешнее исключением не стало. «СЭ» уже рассказывал о трех юниорках, которые собираются выступать за украинскую сборную. Вот только если эти имена широкой спортивной аудитории ни о чем не говорят, как, в общем-то, большинства перебежчиков, то теперь в их числе, возможно, окажется человек с серьезными регалиями.

Российская сборная может потерять призера Олимпийских игр. Единственную из сочинской серебряной эстафетной четверки (результат был аннулирован в связи с дисквалификацией Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной), которая еще не завершила карьеру. Речь о 31-летней Екатерине Шумиловой.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На недавнем летнем чемпионате Польши Шумилова, а также Павел Магазеев и Анастасия Толмачева, выступили в цветах молдавской сборной. Не совсем понятно, как это получилось, потому что гражданства этой страны, по данным «СЭ», ни у кого из российской троицы нет. Но, возможно, это лишь вопрос времени.

— Ни один спортсмен официально к нам с вопросом о переходе в другую страну не обращался, — передал ТАСС слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Не исключено, что спортсмены и Федерация биатлона Молдавии пока еще не уладили какие-то личные вопросы. Хотя это плохо сочетается с тем, что биатлонисты уже успели выступить за другую сборную. Пусть и на проходном и ничего не значащем турнире.

Если дело дойдет до логического завершения и спортсмены обратятся в СБР с просьбой отпустить их, то по 30-летнему Магазееву и 22-летней Толмачевой вряд ли возникнут какие-то вопросы — дальше юниорской национальной команды они так и не пробились. Тут даже карантин не нужен.

Шумилова — другое дело. Хотя и она нынешней сборной, кажется, не особенно нужна. Позапрошлый сезона Екатерина провела во второй команде, пробежав на Кубке мира лишь три гонки, а в прошлом сезона она вообще на международной арене не появлялась.

ПРИМЕР ФРОЛИНОЙ

Именно отсутствие каких-либо перспектив в национальной сборной и могло побудить призера Олимпийских игр пойти на такой шаг. На чемпионате России-2018 31-летняя представительница сборной Ханты-Мансийского округа приняла участие во всех личных гонках и в лучшей для себя — масс-старте — стала девятой. С учетом возраста шансы пробиться в сборную, понятно, минимальные. А желание и амбиции остались.

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Тут еще и пример Анны Фролиной (Булыгиной) перед глазами. Чемпионка мира-2009 в эстафете несколько лет мыкалась по разным этажам сборной, но ни о какой основе после Олимпийских игр в Ванкувере речи уже не шло. В 2015-м Анна получила гражданство Кореи и спокойно отбегала два последних сезона в Кубке мира в полном объеме. Плюс выступила на ЧМ-2017 и Олимпиаде-2018. Разве плохо? В марте она стала шестой в гонке преследования в Холмеколленне — так высоко спортсменка в личных гонках не поднималась восемь лет. И в общем зачете Кубка мира из россиянок выше нее оказалась только Екатерина Юрлова-Перхт. А ведь Фролина почти на три года старше Шумиловой.

Сама Екатерина от комментариев пока воздерживается. Но, очевидно, движет ею желание выступать на высшем уровне, а не, например, деньги. В противном случае она в мае не написала бы заявление об увольнении из сборной ХМАО. С учетом того, что команда Ханты-Мансийска победила на чемпионате России в эстафете, а Шумилова была в составе, то она до конца следующего сезона могла бы получать зарплату от региона, даже если бы ничего при этом не делала.

Но спортсменка тепличным условиям предпочла попытку с перезапуском карьеры. Причем, в такой специфической команде как Молдавия, которая в прошлом году имела только одну квоту в женском Кубке мира.

Если российскому биатлону на данном этапе Екатерина не интересна, имеет ли какой-то смысл чинить ей препятствия? Ведь Шумиловой в случае получения молдавского гражданства и разрешения на переезд из России, наверняка еще придется сражаться в Кубке IBU, и прямой конкуренции нашим девушкам она не составит.

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