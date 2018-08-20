Еще одна россиянка хочет в другую сборную. Теперь — призер Олимпиады!
Екатерина Шумилова и еще два наших соотечественника выступили за Молдавию.
Екатерина Шумилова и еще два наших соотечественника выступили за Молдавию.
Эпопеи с переходами российских биатлонистов в Украину, Белоруссию или Корею не закончатся никогда. Подобное происходит каждое межсезонье. Нынешнее исключением не стало. «СЭ» уже рассказывал о трех юниорках, которые собираются выступать за украинскую сборную. Вот только если эти имена широкой спортивной аудитории ни о чем не говорят, как, в
Российская сборная может потерять призера Олимпийских игр. Единственную из сочинской серебряной эстафетной четверки (результат был аннулирован в связи с дисквалификацией Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной), которая еще не завершила карьеру. Речь о 31-летней Екатерине Шумиловой.
На недавнем летнем чемпионате Польши Шумилова, а также Павел Магазеев и Анастасия Толмачева, выступили в цветах молдавской сборной. Не совсем понятно, как это получилось, потому что гражданства этой страны, по данным «СЭ», ни у кого из российской троицы нет. Но, возможно, это лишь вопрос времени.
— Ни один спортсмен официально к нам с вопросом о переходе в другую страну не обращался, — передал ТАСС слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Не исключено, что спортсмены и Федерация биатлона Молдавии пока еще не уладили
Шумилова — другое дело. Хотя и она нынешней сборной, кажется, не особенно нужна. Позапрошлый сезона Екатерина провела во второй команде, пробежав на Кубке мира лишь три гонки, а в прошлом сезона она вообще на международной арене не появлялась.
Именно отсутствие
Тут еще и пример Анны Фролиной (Булыгиной) перед глазами. Чемпионка мира-2009 в эстафете несколько лет мыкалась по разным этажам сборной, но ни о какой основе после Олимпийских игр в Ванкувере речи уже не шло. В 2015-м Анна получила гражданство Кореи и спокойно отбегала два последних сезона в Кубке мира в полном объеме. Плюс выступила на ЧМ-2017 и Олимпиаде-2018. Разве плохо? В марте она стала шестой в гонке преследования в Холмеколленне — так высоко спортсменка в личных гонках не поднималась восемь лет. И в общем зачете Кубка мира из россиянок выше нее оказалась только Екатерина
Сама Екатерина от комментариев пока воздерживается. Но, очевидно, движет ею желание выступать на высшем уровне, а не, например, деньги. В противном случае она в мае не написала бы заявление об увольнении из сборной ХМАО. С учетом того, что команда
Если российскому биатлону на данном этапе Екатерина не интересна, имеет ли