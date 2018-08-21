Российские биатлонисты начали нелегально выступать за Молдавию. Что происходит
В России на них не рассчитывали.
В России на них не рассчитывали.
В выходные на турнире по летнему биатлону в местечке
Большинству из вас наверняка знакома только Шумилова, спортсменка из Югры несколько лет выступала за Россию на Кубке мира, чемпионатах мира. Она отобралась в эстафетную четверку на Олимпиаде в Сочи, Россия финишировала второй, но позднее медали отняли. Причем только к Шумиловой из того квартета никаких вопросов не возникало. Но в последний раз на Кубке мира Шумилова выступила весной 2017. И сейчас у нее нет никаких шансов вернуться на
Магазеев и Толмачева до первой сборной так и не доросли. Но Магазеев в 2008-м выигрывал эстафету на молодежном чемпионате мира, в команде был и Антон Шипулин. Становился он и призером чемпионата России, но травма
В России о «дезертирстве» спортсменов никто ничего не знает.
Президент СБР Владимир Драчев на вопрос, собираются ли россияне сменить спортивное гражданство ответил следующее.
Никто, ни один спортсмен официально в СБР не обращался.
Чуть больше прояснил мутную историю главный тренер сборной
Я не знаю, куда именно перешла Шумилова. Но в мае она написала заявление и уволилась. Без объяснения причин. Даже ее личный тренер ничего не смог пояснить. Собралась и уехала. У нас она больше не числится.
Sport24 связался с президентом молдавской федерации биатлона Иваном Флоряном, который полностью прояснил, что вообще происходит.
Вот главные тезисы его спича.
То есть на данный момент Шумилова, Толмачева и Магазеев только намереваются выступать за Молдавию, которая пока не готова дать им гражданство. Вопрос с Россией еще не обсуждался, но СБР может встать в позу. И тогда спортсменам придется год просидеть на «карантине». Хотя сомневаюсь, что так будет на самом деле.