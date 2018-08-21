Российские биатлонисты начали нелегально выступать за Молдавию. Что происходит

Источник: Sport24

В выходные на турнире по летнему биатлону в местечке Душники-Здруй (Польша) трое российских биатлонистов выступили под флагом Молдавии. Не пугайтесь раньше времени, это не Антон Шипулин и не Максим Цветков и даже не девушки из первого состава женской сборной. Речь о Екатерине Шумиловой, Анастасии Толмачевой и Павле Магазееве.

Большинству из вас наверняка знакома только Шумилова, спортсменка из Югры несколько лет выступала за Россию на Кубке мира, чемпионатах мира. Она отобралась в эстафетную четверку на Олимпиаде в Сочи, Россия финишировала второй, но позднее медали отняли. Причем только к Шумиловой из того квартета никаких вопросов не возникало. Но в последний раз на Кубке мира Шумилова выступила весной 2017. И сейчас у нее нет никаких шансов вернуться на топ-уровень.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmtAyV-ACow/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmtAyV-ACow/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Российские биатлонисты Екатерина #Шумилова, Павел #Магазеев и Анастасия #Толмачева выступили на чемпионате Польше по летнему биатлону. В протоколах все трое россиян были заявлены от сборной Молдовы. Чемпионка Европы-2015 #Шумилова последний раз выступала за Россию на международных соревнованиях 11 марта 2017 года, тогда она стала 42-й в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. #Магазеев и #Толмачева не привлекались во взрослую сборную России на международном уровне. #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#teamRussia #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T14:01:55+00:00">20 Авг 2018 в 7:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Магазеев и Толмачева до первой сборной так и не доросли. Но Магазеев в 2008-м выигрывал эстафету на молодежном чемпионате мира, в команде был и Антон Шипулин. Становился он и призером чемпионата России, но травма опорно-двигательного аппарата не дала ему раскрыться.

В России о «дезертирстве» спортсменов никто ничего не знает.

Президент СБР Владимир Драчев на вопрос, собираются ли россияне сменить спортивное гражданство ответил следующее.

Никто, ни один спортсмен официально в СБР не обращался. Владимир Драчев в интервью «Тасс».

Чуть больше прояснил мутную историю главный тренер сборной ХМАО-Югры по биатлону Евгений Редькин.

Я не знаю, куда именно перешла Шумилова. Но в мае она написала заявление и уволилась. Без объяснения причин. Даже ее личный тренер ничего не смог пояснить. Собралась и уехала. У нас она больше не числится. Евгений Редькин в интервью «Чемпионату».

Sport24 связался с президентом молдавской федерации биатлона Иваном Флоряном, который полностью прояснил, что вообще происходит.

Вот главные тезисы его спича.

Ситуация на данный момент такая: Шумилова, Толмачева и Магазеев еще не авторизированы за Молдавию. Они не имеют всех нужных документов, чтобы выступать за Молдавию. В Польше был неофициальный старт. Они хотели выступить, но они не выступали официально за Молдавию, просто выступили для практики.

Пока у нас не готовы все документы, чтобы они могли начать выступать за Молдавию, но этот процесс идет. Думаю, в этом году пройдет согласование этого вопроса с СБР. Пока у нас на национальном уровне нет документов, чтобы можно было начать процедуру.

Эти спортсмены не попадают в сборную России. СБР официально мы пока не уведомляли, потому что у нас не все утверждено на национальном уровне. На самом высоком уровне их гражданство было согласовано, но дело буксует. Пока они тренируются и хотят выступать, но я так понял, что в России у них нет возможности себя реализовать.

Не думаю, что ситуация затянется на год. Хотя если спортсмен выступал за Россию, то он год не сможет выступать под другим флагом. Процедурально мы сделаем все как в регламенте международного и российского союзов. Но мы начнем эту процедуру, когда наши документы будут готовы. Люди тренируются и готовятся. Мы считаем, что этот процесс нормальный. У нашей федерации не такие большие возможности, как в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRKhUlFlDrN/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRKhUlFlDrN/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Поздравляем Екатерину Шумилову с победой в индивидуальной гонке на кубке IBU. Ждите свежих новостей и фотографий от нашего корреспондента в Контиолахти на сайте biathlon.life #biathlon #shumilova #ibucup #teamrussia #биатлон #спорт #победа #цветы #шумилова #екатеринашумилова #контиолахти</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon.life/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> biathlon.life</a> (@biathlon.life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-03T05:33:31+00:00">2 Мар 2017 в 9:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.