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15:12 (мск), источник: ТАСС

Юрлова-Перхт выступит во всех гонках на чемпионате мира по летнему биатлону

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выступит во всех трех гонках, которые пройдут в рамках летнего чемпионата мира. Об этом ТАСС заявил руководитель российской делегации на турнире, заслуженный тренер России Александр Селифонов.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа в Чехии.

«Екатерина сейчас проводит индивидуальную подготовку к сезону, участие в чемпионате мира по летнему биатлону у нее было запланировано заранее. Там она сделает акцент на скоростную работу, поскольку основная задача — это подготовка к зимнему сезона. Она будет стартовать в смешанной эстафете, в спринте и в пасьюте», — сказал Селифонов.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира 2015 года.

В Чехию сборная России отправится во вторник. В состав команды, помимо Юрловой-Перхт, вошли Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Евгений Шамеев, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Елена Кручинкина, Маргарита Васильева.

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