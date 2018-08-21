Юрлова-Перхт выступит во всех гонках на чемпионате мира по летнему биатлону
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа в Чехии.
«Екатерина сейчас проводит индивидуальную подготовку к сезону, участие в чемпионате мира по летнему биатлону у нее было запланировано заранее. Там она сделает акцент на скоростную работу, поскольку основная задача — это подготовка к зимнему сезона. Она будет стартовать в смешанной эстафете, в спринте и в пасьюте», — сказал Селифонов.
В Чехию сборная России отправится во вторник. В состав команды, помимо