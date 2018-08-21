Тренер: Биатлонистка Шумилова еще в мае заявила, что выступать в России не будет

Шумилова, которая завоевала серебро в составе эстафетной команды России на Олимпийских играх в Сочи, но после была лишена награды за нарушение ее партнершами антидопинговых правил, в минувшие выходные выступила на соревнованиях по летнему биатлону в Польше, представляя Молдавию.
Спортсменка заняла 13-е место в спринтерской гонке.
«Карьеру в России она официально закончила в мае, она отовсюду уволилась и сказала, что выступать здесь больше не будет. Я с ней обсуждал будущее, она сказала, что если ей поступят предложения из других стран, то, быть может, год- два еще побегает», — сказал Русских.
Помимо Шумиловой, которая является чемпионкой Европы 2015 года, за сборную Молдавии в Польше выступали российские биатлонисты Павел Магазеев и Анастасия Толмачева. В национальную команду они ранее не вызывались.
Шумилова последний раз выступала за сборную России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти в 2017 году.