Тренер: Биатлонистка Шумилова еще в мае заявила, что выступать в России не будет

Шумилова, которая завоевала серебро в составе эстафетной команды России на Олимпийских играх в Сочи, но после была лишена награды за нарушение ее партнершами антидопинговых правил, в минувшие выходные выступила на соревнованиях по летнему биатлону в Польше, представляя Молдавию.

«Карьеру в России она официально закончила в мае, она отовсюду уволилась и сказала, что выступать здесь больше не будет. Я с ней обсуждал будущее, она сказала, что если ей поступят предложения из других стран, то, быть может, год- два еще побегает», — сказал Русских.