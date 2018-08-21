Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ в Чехии
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ по биатлону в чешском
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ по биатлону в чешском
Тренерским штабом в выездной состав включены представители юниорской команды Дмитрий Лазовский, Александр Мацкевич, Кирилл Тюрин и Илья Авсеенко, Наталья Карницкая и Ирина Губицкая.
Летний чемпионат мира пройдет в Чехии с 24 по 26 августа. В турнире примут участие 250 атлетов из 28 стран. В 1999 году мировой форум проходил в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.