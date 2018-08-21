Нет времени объяснять, я — в Молдову. Российские биатлонисты бегут из страны

Источник: РИА "Новости"

«У НАС НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ»

Из России продолжают бежать биатлонисты. Буквально в начале июля стало известно о том, что представительницы юниорской сборной страны Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко планируют выступать за Украину. Прошло чуть больше месяца и еще трое российских биатлонистов прозрачно намекнули на то, что планируют продолжить карьеру в другой стране.

В минувшие выходные в польском городе Душники-Здруй на турнире по летнему биатлону трое россиян выступили под флагом Молдовы. Это, конечно, не топовые спортсмены, но Екатерину Шумилову, выступавшую долгое время на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх вы знаете. Возможно слышали и про Анастасию Толмачеву с Павлом Магазеевым.

Да, они не доросли до первой сборной, но суть не в этом. Бегство из российского биатлона постепенно превращается в тренд. Но, похоже, это никого не волнует. Кейс Шумиловой, Толмачевой и Магазеева даже никто не хочет разбирать. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) парирует все вопросы стандартной фразой про то, что к ним никто не обращался.

— Возможно эти спортсмены действительно пытаются перейти в Молдову, но у нас в СБР информации по этому поводу нет. Ни заявлений от тренеров, ни от самих спортсменов, ни официальных писем от Молдовы не поступало, — заявил «Советскому спорту» президент организации Владимир Драчев.

При этом тренер Шумиловой Андрей Русских в интервью ТАСС рассказал, что спортсменка еще в мае приняла решение перестать выступать за Россию.

— Карьеру в России она официально закончила в мае, она отовсюду уволилась и сказала, что выступать здесь больше не будет. Я с ней обсуждал будущее, она сказала, что если ей поступят предложения из других стран, то, быть может, год-два еще побегает, — сказал Русских.

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«ЭТО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ БЕГСТВО»

Свою позицию по этому вопросу в интервью российским СМИ также прояснил президент молдавской федерации биатлона Иван Флорян. Он подтвердил, что спортсмены действительно хотят выступать за Молдову, идет процесс подготовки документов для их авторизации. В Польше был неофициальный старт, биатлонисты выступили там для практики, так что ничего не нарушили.

В Молдове вопрос с гражданством для Шумиловой, Толмачевой и Магазеева решается, но дело буксует. В федерации рассчитывают, что спортсмены смогут выступать сразу после того как документы будут готовы, не отбывая карантин после смены спортивного гражданства. Однако в СБР по этому вопросу они пока не обращались. Представители российского федерации могут настоять на том, чтобы переход осуществлялся в соответствии с международными правилами, и тогда спортсменам придется пропустить год.

Олимпийский чемпион и бывший член правления СБР Александр Тихонов считает, что кейс Шумиловой, Толмачевой и Магазеева не последний. Бежать будут не только спортсмены, но и тренеры.

— От сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй — в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей. Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть, — сказал Тихонов в интервью «Советскому спорту».