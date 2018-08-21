Александр Тихонов: Все бегут от ситуации в нашем биатлоне — тренеры, спортсмены

Источник: Советский спорт

— Трое российских биатлонистов Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдову. Как можете это прокомментировать?

— Ну, знаете… При мне как-то не бежали.

— А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?

— Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

Кузьмина. Настя — она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» — слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».

— Так зачем же документы подписали?

— А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж — результатов нет, муж — в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.

— Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Белоруссию, сейчас еще трое — в Молдову. Почему это происходит?

— Первые трое уже из Белоруссии в Украину уехали. Но это не так важно. Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй — в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей.

— Кого например?

— Увольняют сейчас Алешу Катренко — отличного организатора, который уже набрался опыта. Он работал в офисе, занимался транспортом, билетами и т. д. В Союзе биатлонистов России (СБР) сейчас бардак полный.

— А по спортсменам что скажете?

— Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть.