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21 августа, источник: Советский спорт

Александр Тихонов: Все бегут от ситуации в нашем биатлоне — тренеры, спортсмены

Олимпийский чемпион и бывший член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» прокомментировал бегство биатлонистов из России.

Источник: Советский спорт

— Трое российских биатлонистов Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдову. Как можете это прокомментировать?
— Ну, знаете… При мне как-то не бежали.

— А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?
— Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

Кузьмина. Настя — она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» — слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».

— Так зачем же документы подписали?
— А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж — результатов нет, муж — в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.

— Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Белоруссию, сейчас еще трое — в Молдову. Почему это происходит?
— Первые трое уже из Белоруссии в Украину уехали. Но это не так важно. Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй — в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей.

— Кого например?
— Увольняют сейчас Алешу Катренко — отличного организатора, который уже набрался опыта. Он работал в офисе, занимался транспортом, билетами и т. д. В Союзе биатлонистов России (СБР) сейчас бардак полный.

— А по спортсменам что скажете?
— Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть.

— Впереди ведь еще Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), где решится судьба СБР.
— Я не представляю, что они там будут делать. У Драчева ведь оловянный язык, он не умеет говорить. Я еще тогда предложил заранее подготовиться и поехать в составе: Тихонов, Драчев, Александр Кравцов плюс переводчик. Но в итоге было принято другое решение (поедет делегация в составе: Драчев, Сергей Чепиков, Виктор Маматов и Александр Привалов). Я сейчас готовлюсь к Конгрессу (Тихонов будет представлять Грузию — прим. ред.), переговорил уже с представителями пяти-шести стран, а они сидят молча, потому что понятия не имеют, что нужно делать.

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