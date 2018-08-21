Александр Тихонов: Все бегут от ситуации в нашем биатлоне — тренеры, спортсмены
Олимпийский чемпион и бывший член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» прокомментировал бегство биатлонистов из России.
Олимпийский чемпион и бывший член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» прокомментировал бегство биатлонистов из России.
— Трое российских биатлонистов Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдову. Как можете это прокомментировать?
— Ну, знаете… При мне
— А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?
— Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».
Кузьмина. Настя — она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» — слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».
— Так зачем же документы подписали?
— А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж — результатов нет, муж — в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.
— Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Белоруссию, сейчас еще трое — в Молдову. Почему это происходит?
— Первые трое уже из Белоруссии в Украину уехали. Но это не так важно. Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй — в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей.
— Кого например?
— Увольняют сейчас Алешу Катренко — отличного организатора, который уже набрался опыта. Он работал в офисе, занимался транспортом, билетами
— А по спортсменам что скажете?
— Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что
— Впереди ведь еще Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), где решится судьба СБР.
— Я не представляю, что они там будут делать. У Драчева ведь оловянный язык, он не умеет говорить. Я еще тогда предложил заранее подготовиться и поехать в составе: Тихонов, Драчев, Александр Кравцов плюс переводчик. Но в итоге было принято другое решение (поедет делегация в составе: Драчев, Сергей Чепиков, Виктор Маматов и Александр Привалов). Я сейчас готовлюсь к Конгрессу (Тихонов будет представлять Грузию — прим. ред.), переговорил уже с представителями