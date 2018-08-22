Бегом из России: почему Молдавия не приняла Шумилову

Источник: РИА "Новости"

Продолжает развиваться история со сменой спортивного гражданства российской биатлонисткой Екатериной Шумиловой, которая собирается получить молдавское гражданство и с нового сезона планирует выступать за сборную этой страны.

Несмотря на то что на открытом чемпионате Польши по летнему биатлону Шумилова и еще два бывших российских биатлониста выступали под молдавским флагом, Международный союз биатлонистов (IBU) пока не получал никаких официальных документов по поводу предстоящих переходов.

«IBU не располагает сведениями об изменении гражданства указанных спортсменов. В этом отношении в IBU никаких запросов не поступало», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу организации.

Ситуацию с переходом Шумиловой, Анастасии Толмачевой и Павла Магазеева прокомментировал президент Федерации биатлона Молдавии Иван Флорян.

«Ситуация на данный момент такая: они еще не авторизированы за Молдавию. Они не имеют всех нужных документов, чтобы выступать за Молдавию.

Это был неофициальный старт. Просто они хотели выступить, но они не выступали официально за Молдавию, просто выступили для практики, — рассказал функционер Sport24. — Пока у нас не готовы все документы, чтобы они могли начать выступать за Молдавию, но этот процесс идет. Думаю, в этом году пройдет согласование этого вопроса с Союзом биатлонистов России (СБР). Пока у нас на национальном уровне нет документов, чтобы можно было начать процедуру.

Пока они тренируются и хотят выступать, но я так понял, что в России у них нет возможности себя реализовать.

Бюрократия есть везде, не могу сказать, поскольку не от нас зависит. На самом высоком уровне их гражданство было согласовано, но дело буксует. Проблема на уровне Молдавии — правительства и президента, вопрос гражданства. Местные проблемы. Не так, как хотелось бы, чтобы дела в их отношении шли.

Прокомментировал ситуацию с уходом трех спортсменов главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

«В прошлом сезоне Паша работал в моей группе вместе с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Но после чемпионата страны работа закончилась. О его намерениях мне неизвестно. Но по нему в любом случае нет никаких вопросов, так как он не выступал на международных соревнованиях под флагом России, — рассказал Хованцев «Спорт-Экспрессу».

— Катя Шумилова с прошлого сезона не входила в состав сборной России и в качестве кандидата не рассматривается.

У нас же демократическое государство. Потому они сами вольны выбирать свою судьбу. И если речь идет о спортсмене, который не входит в систему сборных, никаких препятствий не будет. Пусть переходят.

Другой вопрос, что они должны выполнить все обязательства перед регионами и клубами, за которые выступали, оформить все документально. Иными словами, попрощаться по-человечески.

Эти слова прокомментировал в разговоре с ТАСС личный тренер Шумиловой Андрей Русских, рассказавший, что спортсменка уже не имеет никаких отношений с российским биатлоном.

«Карьеру в России она официально закончила в мае, она отовсюду уволилась и сказала, что выступать здесь больше не будет, — подчеркнул тренер. — Я с ней обсуждал будущее, она сказала, что если ей поступят предложения из других стран, то, быть может, год-два еще побегает.

Напомним, что 31-летняя Шумилова является чемпионкой Европы по биатлону в гонке преследования, а также обладательницей одной серебряной и трех бронзовых медалей континентального первенства.

Ее лучшим местом в общем зачете Кубка мира является 27-я позиция по итогам сезона-2014/15. Шумилова выиграла четыре медали (две серебряных и две бронзовых) в составе эстафетной российской женской команды на этапах Кубка мира, а в личных гонках ее лучшим результатом является четвертое место в пасьюте на этапе в Контиолахти в 2015 году.