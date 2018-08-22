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12:52 (мск), источник: ТАСС

Российский биатлонист Слепов отказался переходить в сборную Молдавии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Европы 2015 года биатлонист Алексей Слепов этим летом провел один тренировочный сбор в составе национальной команды Молдавии, однако в конечном итоге отказался от смены спортивного гражданства и сейчас продолжает готовиться к сезону в составе сборной России. Об этом ТАСС рассказал личный тренер 31-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе стало известно, что вариант перехода в сборную Молдавии рассматривают российские биатлонисты Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева.

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Они уже представляли Молдавию на турнире по летнему биатлону в Польше, который прошел в минувшие выходные.

«Все началось весной. Тогда Алексей был восьмым в рейтинге Союза биатлонистов России и, согласно заверениям нового президента организации, должен был попадать в основной состав сборной. Однако шли дни, а Слепова в списках так и не появлялось», — рассказал Храмоножкин.

«Тогда ему начали звонить из Молдавии, Белоруссии, поскольку там видели, что не самый последний спортсмен уже не первый год не попадает в состав, что ему не дают шанса проявить себя в Кубке мира. В итоге он решил съездить туда, пропустил сбор команды. Однако вернувшись, понял, что делать там ему больше нечего», — добавил специалист.

Собеседник агентства отметил, что на решение биатлониста остаться в России повлияли и заверения нового главного тренера сборной страны Анатолия Хованцева в том, что отбор на первые этапы Кубка мира будет справедливым. «Что он будет честным и прозрачным», — подчеркнул Храмоножкин.

Слепов, представляющий Санкт-Петербург, был допущен к централизованной подготовке за счет региона, он примет участие в отборочных стартах, которые пройдут в ноябре.

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