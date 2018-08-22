Мы узнаем, что вы делали этим летом. Биатлонисты не дадут фанатам соскучиться

В чешском Нове-Место в ближайший уик-энд пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Это будет серьезная проверка для лидеров многих национальных команд и первый старт сборной России под руководством Владимира Драчева. По нему будет видно кто как тренировался и какую набрал форму.

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Настоящее, прошлое, будущее

Сборная России привезла в Чехию вполне боеспособный смешанный состав, где нашлось место и молодым и перспективным, и ветеранам, и даже действующим сборникам. Возглавит команду опытнейший экс-наставник сборной Александр Селифонов, а в помощь ему командированы и действующие наставники национальной команды: старший тренер по резерву Николай Большаков и Виталий Норицын, а также ряд авторитетных тренеров из регионов. По два человека в каждую команду командировано из национальных сборных, а остальные проходили отбор в Чайковском. В итоге получился сплав трех поколений.

С одной стороны, как хочется верить светлое будущее российского биатлона Никита Поршнев, Валерия Васнецова, Елена Кручинкина и Маргарита Васильева, которых с той или иной степенью условности можно считать перспективными спортсменами. Приятным сюрпризом стало участие лидера женской сборной Екатерины Юрловой-Перхт. Большую часть предсезонной подготовки она проходит по индивидуальному графику в Европе, а потому ей элементарно проще выехать в Чехию, чем остальной команде, проводящей сборы в России. Основной состав мужской сборной представляет Петр Пащенко, который еще в юниорском возрасте был хорош на лыжероллерах и впервые заявил о себе.

Наконец, в составе есть пласт спортсменов, которые уже достигли своего пика или прошли его, а потому сейчас готовы еще попылить лишь на региональном уровне. Среди них 32-летний Александр Бабчин, успевший сгонять на пару лет в Белоруссию, вернуться обратно, выиграть Кубок России и потренироваться с Рикко Гроссом.

Для плодотворных рассказов внукам уже достаточно. Максим Буртасов первый старт на Кубке мира провел семь лет назад, как раз после успехов на летнем чемпионате России. В том сезоне он провел там четыре гонки и набрал 12 очков, но в сборной так и не закрепился и давно уже стал одним из ветеранов Кубка России.

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Другие звезды

Для восточноевропейских стран летний биатлон — всегда важное мероприятие, так как не только свои силы можно проверить, но и получить премии от государства. А потому наши соседи нередко привозят на эти старты боевые составы. Так и в этот раз можно насчитать с десяток вполне себе топовых биатлонистов. В болгарской сборной выступят бессменные звезды последнего десятилетия Красимир Анев и Владимир Илиев, которые не покладая рук бьются за медали всех возможных турниров от чемпионата Европы до военного первенства. Хозяева также выставили боевой состав с Вероникой Витковой, Онржеем Моравцев, Михалом Шлезингром и Михалом Крчмаром. В переживающей биатлонный бум Чехии эти ребята без проблем продадут все билеты.

Сборная Казахстана привезла в Чехию своего лидера Галину Вишневскую, поляки заявили нестареющую Магдалену Гвиздонь, а словаки приехали хоть и без Анастасии Кузьминой, зато с сестрами Фиалковыми. Выйдет на старт даже лучшая биатлонистка в истории Испании, призер чемпионата Европы Виктория Падьяль. Однако дальше всех пошли украинцы. Желающих приехать в Нове-Место у соседей оказалось так много, что пришлось даже проводить контрольные старты. По их итогам в состав попали сразу три олимпийских чемпионки: Елена Пидгрушная и сестры Семеренко и лидеры мужской сборной Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Главным же событием станет возвращение в дело «главного баламута» Виталия Кильчицкого, который покинул команды пару лет назад из-за конфликта с тренерским штабом и недовольства российскими легионерами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmaA7KtgH8f/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmaA7KtgH8f/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">:)))</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vita_semerenko/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> вита семеренко</a> (@vita_semerenko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T04:57:50+00:00">12 Авг 2018 в 9:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кого не досчитались?

Ни одна из четырех самых успешных сборных на последней Олимпиаде не выступит на летнем чемпионате мира. Немцы и норвежцы, французы и шведы и даже итальянцы решили полностью проигнорировать это соревнование. Это нехороший знак для всего мирового биатлона. Пока IBU не поднимет статус и призовые этого турнира, не предложит календарь удобный для всех стран, он и будет оставаться местечковыми соревнованиями, хотя по потенциалу может стать аналогом легкой атлетики в залах или плавания на короткой воде. Но вряд ли изменится ситуация и с приходом к власти нового президента Улле Далина. Для шведов летний биатлон был всегда чем-то вроде седла на корове.

Сборная Молдавии привезла в Нове-Место четырех спортсменов, из которых трое легионеры. Алла Гиленко и Анастасия Нечипоренко перебрались отсюда из Украины, а Михаил Усов — из Уфы. Российский десант мог быть гораздо солиднее, но Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева пока не получили документов о переходе.

Сложнее всего будет Шумиловой, так как если СБР упрется, то сможет настаивать на карантине вплоть до следующего марта.

Состав сборной России

Мужчины: Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Евгений Шамеев, Никита Поршнев, Петр Пащенко.

Женщины: Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Елена Кручинкина, Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева.

Юниоры: Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Вячеслав Малеев, Денис Таштимеров, Александр Мяконький.

Юниорки: Алена Юдина, Анна Терехова, Анастасия Халиуллина, Юлия Сидоркина, Валерия Васнецова, Анна Григорьева.