Мы узнаем, что вы делали этим летом. Биатлонисты не дадут фанатам соскучиться
Три олимпийских чемпионки в одной команде, лучшая российская биатлонистка и умелые продавцы билетов украсят летний чемпионат мира по биатлону.
Три олимпийских чемпионки в одной команде, лучшая российская биатлонистка и умелые продавцы билетов украсят летний чемпионат мира по биатлону.
В чешском
Сборная России привезла в Чехию вполне боеспособный смешанный состав, где нашлось место и молодым и перспективным, и ветеранам, и даже действующим сборникам. Возглавит команду опытнейший
С одной стороны, как хочется верить светлое будущее российского биатлона Никита Поршнев, Валерия Васнецова, Елена Кручинкина и Маргарита Васильева, которых с той или иной степенью условности можно считать перспективными спортсменами. Приятным сюрпризом стало участие лидера женской сборной Екатерины
Для плодотворных рассказов внукам уже достаточно. Максим Буртасов первый старт на Кубке мира провел семь лет назад, как раз после успехов на летнем чемпионате России. В том сезоне он провел там четыре гонки и набрал 12 очков, но в сборной так и не закрепился и давно уже стал одним из ветеранов Кубка России.
Для восточноевропейских стран летний биатлон — всегда важное мероприятие, так как не только свои силы можно проверить, но и получить премии от государства. А потому наши соседи нередко привозят на эти старты боевые составы. Так и в этот раз можно насчитать с десяток вполне себе топовых биатлонистов. В болгарской сборной выступят бессменные звезды последнего десятилетия Красимир Анев и Владимир Илиев, которые не покладая рук бьются за медали всех возможных турниров от чемпионата Европы до военного первенства. Хозяева также выставили боевой состав с Вероникой Витковой, Онржеем Моравцев, Михалом Шлезингром и Михалом Крчмаром. В переживающей биатлонный бум Чехии эти ребята без проблем продадут все билеты.
Сборная Казахстана привезла в Чехию своего лидера Галину Вишневскую, поляки заявили нестареющую Магдалену Гвиздонь, а словаки приехали хоть и без Анастасии Кузьминой, зато с сестрами Фиалковыми. Выйдет на старт даже лучшая биатлонистка в истории Испании, призер чемпионата Европы Виктория Падьяль. Однако дальше всех пошли украинцы. Желающих приехать в
Ни одна из четырех самых успешных сборных на последней Олимпиаде не выступит на летнем чемпионате мира. Немцы и норвежцы, французы и шведы и даже итальянцы решили полностью проигнорировать это соревнование. Это нехороший знак для всего мирового биатлона. Пока IBU не поднимет статус и призовые этого турнира, не предложит календарь удобный для всех стран, он и будет оставаться местечковыми соревнованиями, хотя по потенциалу может стать аналогом легкой атлетики в залах или плавания на короткой воде. Но вряд ли изменится ситуация и с приходом к власти нового президента Улле Далина. Для шведов летний биатлон был всегда
Сложнее всего будет Шумиловой, так как если СБР упрется, то сможет настаивать на карантине вплоть до следующего марта.
Состав сборной России
Мужчины: Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Евгений Шамеев, Никита Поршнев, Петр Пащенко.
Женщины: Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Елена Кручинкина, Екатерина
Юниоры: Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Вячеслав Малеев, Денис Таштимеров, Александр Мяконький.
Юниорки: Алена Юдина, Анна Терехова, Анастасия Халиуллина, Юлия Сидоркина, Валерия Васнецова, Анна Григорьева.
Автор: Александр Круглов