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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россию обвинили во вмешательстве в выборы

Нас подозревают в попытке посадить в кресло главы IBU кандидата из Латвии.

Влиятельный мировой портал о спортивной политике Inside the Games обвинил российскую сторону во вмешательстве в предвыборную борьбу в Международном союзе биатлонистов (IBU). Выборы президента этой организации состоятся 7 сентября на Конгрессе в хорватском городе Пореч.

Все предыдущее руководство IBU во главе с президентом Андерсом Бессебергом вынуждено было уйти в отставку из-за обвинения в коррупции. Расследование по этому делу до сих пор ведет австрийская полиция. На новых выборах на пост президента будут претендовать два кандидата — представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии. В кулуарах обсуждается, что Союз биатлонистов России, несмотря на временное приостановление членства из-за допинговых проблем, неформально лоббирует кандидатуру Брока и собирает голоса в ее пользу.

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САМУЭЛЛЬСОНУ МОЖНО, А РОССИИ — НЕТ

— Далин имеет огромный опыт работы в биатлоне и в спорте в целом, — напоминает обозреватель Inside the Games Лайам Морган. — Он попробовал себя в самых разных ролях, включая должность вице-президента IBU по развитию и президента Федерации биатлона Швеции. В то время как Брока относительно неизвестна и появилась в биатлоне совсем недавно, возглавив латвийскую федерацию только в последние годы. «Если по справедливости, Далин должен быть безусловным фаворитом», — считает один влиятельный спортивный чиновник. Но как показывает опыт многих выборов, справедливость далеко не всегда становится решающим фактором.

Намек Моргана прозрачен. Далин давно говорил о желании возглавить международную федерацию и поэтапно шел к этой должности, как минимум, все последнее десятилетие. Например, четыре года назад на Конгрессе IBU он пытался стать первым вице-президентом, но тогда уступил нашему Виктору Майгурову. Швед давно считался фаворитом на предстоящих выборах. А бескомпромиссная позиция в вопросах борьбы с допингом, на фоне жуткого кризиса в федерации как раз по этой части, только усиливала его шансы.

На этом фоне, выдвижение 42-летней представительницы Латвии Байбы Брока сразу на пост президента IBU стало сюрпризом. Брока — скорее политик, чем спортивный чиновник. В родной Латвии она занимала высокий пост министра юстиции, а также дважды претендовала на пост мэра Риги. В IBU Брока входит в состав юридического комитета, но в сравнении с Далином ее авторитет несопоставим.

Казалось бы, какие проблемы: швед выиграет выборы, а Брока хотя бы засветится на таком уровне. Но по информации «СЭ», российская сторона действительно прикладывает немалые усилия, с тем чтобы шансы латышки стали хотя бы реальными. Свою программу публично пока не выложил ни один из кандидатов, но очевидно, что позиция Брока по отношению к России окажется более лояльной.

В принципе, лоббирование того или иного кандидата со стороны одной из самых влиятельных федераций — абсолютно нормальная история. Пикантности тут добавляет разве что тот факт, что Союз биатлонистов России на данный момент не является членом IBU. То есть права голоса на выборах у нас не будет, если только членство СБР не будет восстановлено ранее.

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— Любой другой президент, кроме шведского, будет плох для мирового биатлона, — написал в соцсетях олимпийский чемпион Себастиан Самуэлльсон. Это тоже ведь явное лоббирование, причем права голоса у Самуэлльсона тоже нет. Но почему-то такие выступления не вызывают ни у кого протеста.

ДРАЧЕВ: ОДНАЖДЫ ГОВОРИЛ С БРОКА ПО ТЕЛЕФОНУ

— Правда, что российская сторона поддержит на ближайших выборах Байбу Брока? — вопрос президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.

— Пока Правление СБР этот вопрос даже не обсуждало. Международными вопросами у нас занимается Виктор Майгуров, возможно, у него есть какое-то свое видение. Но мы планируем обсудить эту тему в начале сентября, перед самым Конгрессом. Там и будет решено, кому мы отдадим голос, если членство СБР восстановят. Пока свою позицию мы не высказываем, и если и сделаем это, то ближе к самым выборам.

— То есть лоббированием представительницы Латвии вы не занимаетесь?

— Не вижу тут смысла оправдываться, но — нет. Единственное, мы однажды разговаривали с ней по телефону. Я позвонил, просто чтобы познакомиться, так как мы оба были недавно избраны президентами своих федераций. С представителем Швеции я вообще пока не знаком.

Наталья Марьянчик

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