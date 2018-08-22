Россию обвинили во вмешательстве в выборы
Нас подозревают в попытке посадить в кресло главы IBU кандидата из Латвии.
Нас подозревают в попытке посадить в кресло главы IBU кандидата из Латвии.
Влиятельный мировой портал о спортивной политике Inside the Games обвинил российскую сторону во вмешательстве в предвыборную борьбу в Международном союзе биатлонистов (IBU). Выборы президента этой организации состоятся 7 сентября на Конгрессе в хорватском городе Пореч.
Все предыдущее руководство IBU во главе с президентом Андерсом Бессебергом вынуждено было уйти в отставку
— Далин имеет огромный опыт работы в биатлоне и в спорте в целом, — напоминает обозреватель Inside the Games Лайам Морган. — Он попробовал себя в самых разных ролях, включая должность
Намек Моргана прозрачен. Далин давно говорил о желании возглавить международную федерацию и поэтапно шел к этой должности, как минимум, все последнее десятилетие. Например, четыре года назад на Конгрессе IBU он пытался стать первым
Казалось бы, какие проблемы: швед выиграет выборы, а Брока хотя бы засветится на таком уровне. Но по информации «СЭ», российская сторона действительно прикладывает немалые усилия, с тем чтобы шансы латышки стали хотя бы реальными. Свою программу публично пока не выложил ни один из кандидатов, но очевидно, что позиция Брока по отношению к России окажется более лояльной.
В принципе, лоббирование того или иного кандидата со стороны одной из самых влиятельных федераций — абсолютно нормальная история. Пикантности тут добавляет разве что тот факт, что Союз биатлонистов России на данный момент не является членом IBU. То есть права голоса на выборах у нас не будет, если только членство СБР не будет восстановлено ранее.
— Любой другой президент, кроме шведского, будет плох для мирового биатлона, — написал в соцсетях олимпийский чемпион Себастиан Самуэлльсон. Это тоже ведь явное лоббирование, причем права голоса у Самуэлльсона тоже нет. Но
— Правда, что российская сторона поддержит на ближайших выборах Байбу Брока? — вопрос президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.
— Пока Правление СБР этот вопрос даже не обсуждало. Международными вопросами у нас занимается Виктор Майгуров, возможно, у него есть
— То есть лоббированием представительницы Латвии вы не занимаетесь?
— Не вижу тут смысла оправдываться, но — нет. Единственное, мы однажды разговаривали с ней по телефону. Я позвонил, просто чтобы познакомиться, так как мы оба были недавно избраны президентами своих федераций. С представителем Швеции я вообще пока не знаком.
Наталья Марьянчик