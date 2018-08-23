Малышко снова тот. Он просто воспользовался всеобщей смутой
И теперь можно будет спокойно принять уход Шипулина: у сборной России снова есть сильный лидер.
И теперь можно будет спокойно принять уход Шипулина: у сборной России снова есть сильный лидер.
Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону на сборе в Токсово. В июне он же выиграл контрольную стрелковую тренировку в Чайковском, серьёзно опередив стрелкового мастера Алексея Волкова и надёжного стрелка Антона Бабикова. Малышко показал, что способен и быстро бежать, и точно стрелять.
Но сможет ли новый тренерский штаб сборной России по биатлону грамотно этим воспользоваться?
Пять лет назад Малышко получил неофициальный титул «Короля Оберхофа», выиграв все три гонки на престижном немецком этапе. Он виделся новым лидером мирового биатлона.
В итоге из команды его
Были сомнения, что Малышко сможет вернуться в сборную. Но он смог. Сильно помог Анатолий Хованцев, который занялся возрождением карьеры Малышко. Классные результаты на Кубке IBU заставили тренерский штаб сборной позвать опытного биатлониста в основу. Проблески старого доброго Малышко были видны уже в конце прошлого сезона. Несколько успешных эстафет, отличная скорость на дистанции. Вот только со стрельбой были проблемы, не позволявшие ему регулярно заезжать в топ-15 или даже топ-10.
То, что Малышко умеет стрелять, мы знали раньше. Значит, проблема была в психологии. Сам спортсмен признался, что когда его отцепили от сборной, чувствовал, что его буквально опустили на самое дно. С Хованцевым вернулись спокойствие и уверенность. Результаты мы видим уже в это межсезонье. Помогло и то, что Малышко уже знает, как готовиться самостоятельно.
Этим летом
Положительно могло сказаться и временной отсутствие в сборной Антона Шипулина. Нет, конечно, не в том смысле, что Малышко рад отсутствию Антона. У них дружеские отношения. Дмитрий почувствовал ответственность, что, возможно, именно ему придётся тащить сборную в предстоящем сезоне. Это приятная ответственность как бывает приятная усталость после отлично проведённой тренировки в спортивном зале.
Итак, Малышко создал себя хороший фундамент для успешного сезона. На его стороне опыт, не самое большое число конкурентов за место в основе, мотивация. Однозначно поможет и то, что Анатолий Хованцев теперь является не только его личным тренером, но и наставником всей сборной России по биатлону. Надёжный тыл для таких спортсменов — лучшее лекарство от психологических проблем. Осталось воплотить это в жизнь.
Вы же тоже соскучились по прежнему Малышко, не так ли?