Малышко снова тот. Он просто воспользовался всеобщей смутой

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону на сборе в Токсово. В июне он же выиграл контрольную стрелковую тренировку в Чайковском, серьёзно опередив стрелкового мастера Алексея Волкова и надёжного стрелка Антона Бабикова. Малышко показал, что способен и быстро бежать, и точно стрелять.

Но сможет ли новый тренерский штаб сборной России по биатлону грамотно этим воспользоваться?

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Вернуться надолго

Пять лет назад Малышко получил неофициальный титул «Короля Оберхофа», выиграв все три гонки на престижном немецком этапе. Он виделся новым лидером мирового биатлона. Да-да, он был так хорош. Стабильные результаты и олимпийское золото Сочи-2014 позволяли сохранять эту веру. Но потом результаты пошли на спад и из любимца болельщиков Дмитрий превратился в человека, который, по их мнению, занимает чьё-то место в основе сборной.

В итоге из команды его всё-таки убрали, заставив перейти на самоподготовку.

Были сомнения, что Малышко сможет вернуться в сборную. Но он смог. Сильно помог Анатолий Хованцев, который занялся возрождением карьеры Малышко. Классные результаты на Кубке IBU заставили тренерский штаб сборной позвать опытного биатлониста в основу. Проблески старого доброго Малышко были видны уже в конце прошлого сезона. Несколько успешных эстафет, отличная скорость на дистанции. Вот только со стрельбой были проблемы, не позволявшие ему регулярно заезжать в топ-15 или даже топ-10.

Готов ли Малышко к роли лидера?

То, что Малышко умеет стрелять, мы знали раньше. Значит, проблема была в психологии. Сам спортсмен признался, что когда его отцепили от сборной, чувствовал, что его буквально опустили на самое дно. С Хованцевым вернулись спокойствие и уверенность. Результаты мы видим уже в это межсезонье. Помогло и то, что Малышко уже знает, как готовиться самостоятельно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BWH5XKEgbhF/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.7962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWH5XKEgbhF/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">СЕГОДНЯ в 21:45 на Матч ТВ состоится премьера документального фильма производства "Киностудии КИТ": "Я люблю тебя, Сочи…" к десятилетию победы российской заявки на выборной сессии МОК в Гватемале. Не пропустите! #ЯЛюблюТебяСочи #МатчТВ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_malyshko/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Малышко</a> (@dmitriy_malyshko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-04T11:42:50+00:00">4 Июл 2017 в 4:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этим летом из-за выборов главы СБР все планы централизованной подготовки были сильно сдвинуты. Всеобщая смута в какой-то степени сыграла на руку Малышко, который смог воспользоваться моментом и показать свои лидерские качества. Многолетний капитан сборной всё-таки. Судя по тем немногочисленным новостям, что приходят из стана национальной команды, готовность Дмитрия вызывает меньше всего опасений.

Приятная ответственность

Положительно могло сказаться и временной отсутствие в сборной Антона Шипулина. Нет, конечно, не в том смысле, что Малышко рад отсутствию Антона. У них дружеские отношения. Дмитрий почувствовал ответственность, что, возможно, именно ему придётся тащить сборную в предстоящем сезоне. Это приятная ответственность как бывает приятная усталость после отлично проведённой тренировки в спортивном зале.

Итак, Малышко создал себя хороший фундамент для успешного сезона. На его стороне опыт, не самое большое число конкурентов за место в основе, мотивация. Однозначно поможет и то, что Анатолий Хованцев теперь является не только его личным тренером, но и наставником всей сборной России по биатлону. Надёжный тыл для таких спортсменов — лучшее лекарство от психологических проблем. Осталось воплотить это в жизнь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlSQfxbFUq3/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.009259259259263% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlSQfxbFUq3/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Продолжаем подготовку в Тюмени. На вопрос,когда мы будем готовы,Анатолий Николаевич обычно отвечает,когда руки будут как ноги)) В моем случае видимо никогда??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_malyshko/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Малышко</a> (@dmitriy_malyshko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-16T08:08:18+00:00">16 Июл 2018 в 1:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.