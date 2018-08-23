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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Малышко снова тот. Он просто воспользовался всеобщей смутой

И теперь можно будет спокойно принять уход Шипулина: у сборной России снова есть сильный лидер.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону на сборе в Токсово. В июне он же выиграл контрольную стрелковую тренировку в Чайковском, серьёзно опередив стрелкового мастера Алексея Волкова и надёжного стрелка Антона Бабикова. Малышко показал, что способен и быстро бежать, и точно стрелять.

Но сможет ли новый тренерский штаб сборной России по биатлону грамотно этим воспользоваться?

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Вернуться надолго

Пять лет назад Малышко получил неофициальный титул «Короля Оберхофа», выиграв все три гонки на престижном немецком этапе. Он виделся новым лидером мирового биатлона. Да-да, он был так хорош. Стабильные результаты и олимпийское золото Сочи-2014 позволяли сохранять эту веру. Но потом результаты пошли на спад и из любимца болельщиков Дмитрий превратился в человека, который, по их мнению, занимает чьё-то место в основе сборной.

В итоге из команды его всё-таки убрали, заставив перейти на самоподготовку.
Были сомнения, что Малышко сможет вернуться в сборную. Но он смог. Сильно помог Анатолий Хованцев, который занялся возрождением карьеры Малышко. Классные результаты на Кубке IBU заставили тренерский штаб сборной позвать опытного биатлониста в основу. Проблески старого доброго Малышко были видны уже в конце прошлого сезона. Несколько успешных эстафет, отличная скорость на дистанции. Вот только со стрельбой были проблемы, не позволявшие ему регулярно заезжать в топ-15 или даже топ-10.

Готов ли Малышко к роли лидера?

То, что Малышко умеет стрелять, мы знали раньше. Значит, проблема была в психологии. Сам спортсмен признался, что когда его отцепили от сборной, чувствовал, что его буквально опустили на самое дно. С Хованцевым вернулись спокойствие и уверенность. Результаты мы видим уже в это межсезонье. Помогло и то, что Малышко уже знает, как готовиться самостоятельно.

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Этим летом из-за выборов главы СБР все планы централизованной подготовки были сильно сдвинуты. Всеобщая смута в какой-то степени сыграла на руку Малышко, который смог воспользоваться моментом и показать свои лидерские качества. Многолетний капитан сборной всё-таки. Судя по тем немногочисленным новостям, что приходят из стана национальной команды, готовность Дмитрия вызывает меньше всего опасений.

Приятная ответственность

Положительно могло сказаться и временной отсутствие в сборной Антона Шипулина. Нет, конечно, не в том смысле, что Малышко рад отсутствию Антона. У них дружеские отношения. Дмитрий почувствовал ответственность, что, возможно, именно ему придётся тащить сборную в предстоящем сезоне. Это приятная ответственность как бывает приятная усталость после отлично проведённой тренировки в спортивном зале.

Итак, Малышко создал себя хороший фундамент для успешного сезона. На его стороне опыт, не самое большое число конкурентов за место в основе, мотивация. Однозначно поможет и то, что Анатолий Хованцев теперь является не только его личным тренером, но и наставником всей сборной России по биатлону. Надёжный тыл для таких спортсменов — лучшее лекарство от психологических проблем. Осталось воплотить это в жизнь.

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Вы же тоже соскучились по прежнему Малышко, не так ли?

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