Проходной турнир, или смотрины для новой сборной?

Источник: Спорт-Экспресс

ТУРНИР. КАК ЗАРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ

Чемпионат мира по летнему биатлону — это крайне странная история. Вроде бы, есть богатые традиции в виде, 20 с лишним лет проведения, достойное представительство — в Чехию, например, приедут около 250 спортсменов из 28 стран. Казалось бы, что мешает, с учетом огромной популярности биатлона зимнего, сделать из летнего турнира «конфетку»? Ведь классический биатлонный сезон длится всего лишь четыре месяца в году. Остальное время болельщики скучают, довольствуясь нудными новостями межсезонья. Возможность увидеть на трассе посреди лета Мартена Фуркада или братьев Бе, да еще в необычном формате и короткой форме — что может быть круче? Да и сами спортсмены не прочь посоревноваться друг с другом.

К тому же, летний биатлон, в отличие от зимнего, очень доступен. Тут могут выступать все, вплоть до африканцев — асфальт-то везде найдется. Не нужно особых сервис-бригад и десятков пар лыж на разную погоду. Есть и своя специфика: далеко не все чемпионы-зимники так же хорошо смотрятся на лыжероллерах. Тут требуется несколько другая техника, плюс преимущество за счет собственного веса получают более мощные спортсмены (в то время как лыжи эту разницу почти нивелируют).

Так что история, когда какой-нибудь супервыносливый кениец с винтовкой за плечами и на роллерах обгоняет Фуркада, может быть вполне реальна. Нужна только работа международной федерации, чтобы продвигать, развивать, привлекать телевидение и спонсоров. Но на этом месте зияет огромный «ноль». Несмотря на очевидный коммерческий потенциал, летний биатлон остается на задворках. И чемпионат мира в Нове Место, несмотря на громкое название, по сути, местечковый турнир, чемпионов которого все забудут уже через неделю.

НАШИ. ГИГАНТ ПОРШНЕВ И ЮРЛОВА-ПЕРХТ, КОТОРАЯ СПУСТИЛАСЬ С ГОР

Сборная России привезла в Чехию не самый титулованный, но вполне сбалансированный состав. К спортсменам, которые традиционно хороши именно в летнем биатлоне и прошли сито национального отбора (вроде Максима Буртасова или Ольги Дмитриевой), добавились лидеры национальной команды.

Главной звездой, конечно, станет экс-чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт. Она готовилась к турниру по своему графику и приедет в Чехию прямо со сборов в Антхольце. После итальянского высокогорья обычно как раз наступает функциональный подъем, поэтому от Юрловой-Перхт в Нове Место стоит ждать подвигов. Любопытен и дебют на таком уровне новой чемпионки России Маргариты Васильевой, которая впервые готовилась к сезону с основой.

У мужчин, в отсутствие Антона Шипулина, стоит обратить внимание на 22-летнего Никиту Поршнева. Он выделяется не только чрезвычайно высоким для биатлониста ростом (193 см), но и крутыми результатами. В летнем биатлоне Поршневу должно быть проще, чем в зимнем — ведь тут скорости выше, а собственный вес порой играет решающую роль. В прошлом году Поршнев уже выиграл летний чемпионат мира, но тогда он еще выступал по юниорам. Теперь пришло время заявить о себе по-серьезному.

КОНКУРЕНТЫ. БЕЗ КОУКАЛОВОЙ, НО С СЕСТРАМИ СЕМЕРЕНКО

Сильнейшие сборные — Норвегии, Германии и Франции — предсказуемо не стали посылать своих лидеров на нетоповые соревнования в Чехию. Хотя, например, на недавнем лыжероллерном фестивале Blink, который вообще не имеет никакого официального статуса, выступали братья Бе и масса других звезд. Но одно дело — культовый массовый праздник с привлечением десятков тысяч болельщиков. И другое — скучный официальный турнир, победа на котором не дает ровным счетом ничего ни в моральном, ни в материальном плане.

Тем не менее, чехи на правах хозяев соревнований собрали очень приличную команду. Выступят в Нове Место призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в спринте Вероника Виткова и Михал Крчмар, а также традиционно успешные именно в летнем биатлоне Михал Шлезингр и Ондрей Моравец. Титулованная Габриела Коукалова турнир, как и весь сезон, пропустит, по официальной версии — из-за травмы.

Особенно интересно будет выступление в Чехии женской сборной Украины. Напомним, в это межсезонье команду возглавил российский специалист Андрей Прокунин. Украинки привезли на чемпионат мира всех своих звезд, включая сестер Виту и Валю Семеренко и Олену Пидгрушную. Отсутствует только Юлия Джима, которая готовится к сезону по индивидуальному плану.

РАСПИСАНИЕ ГОНОК

24 августа. 19.00. Смешанная эстафета.

25 августа. 17.45. Спринт, женщины. 19.45. Спринт, мужчины.

26 августа. 16.45. Преследование, женщины. 18.30. Преследование, мужчины.

СБОРНАЯ РОССИИ