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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Крчмар стал чемпионом мира по летнему биатлону в спринте, Буртасов — пятый

В мужской спринтерской гонке чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в Нове-Место (Чехия), весь пьедестал почёта заняли хозяева трассы — чешские биатлонисты.

Первенствовал Михал Крчмар. 0,3 секунды уступил соотечественнику Ондрей Моравец. Оба не допустили промахов на двух огневых рубежах. Третье место, пробежав один штрафной круг, занял Томаш Крупчик.

Лучший из россиян Максим Буртасов, несмотря на точную стрельбу, показал на финише только пятое время.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Михал Крчмар (Чехия) — 24.14,2 (0 промахов).
2. Ондрей Моравец (Чехия) — отставание 0,3 (0).
3. Томаш Крупчик (Чехия) — + 20,3 (1)…
5. Максим Буртасов (Россия) — + 31,2 (0)…
14. Никита Поршнев (Россия) — + 1.12,8 (1)…
23. Юрий Шопин (Россия) — + 1.35,3 (3)…
27. Александр Бабчин (Россия) — + 1.53,4 (3)…
31. Петр Пащенко (Россия) — + 2.01,9 (4).

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