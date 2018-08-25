Крчмар стал чемпионом мира по летнему биатлону в спринте, Буртасов — пятый
В мужской спринтерской гонке чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в
В мужской спринтерской гонке чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в
Первенствовал Михал Крчмар. 0,3 секунды уступил соотечественнику Ондрей Моравец. Оба не допустили промахов на двух огневых рубежах. Третье место, пробежав один штрафной круг, занял Томаш Крупчик.
Лучший из россиян Максим Буртасов, несмотря на точную стрельбу, показал на финише только пятое время.
Летний биатлон. Чемпионат мира.
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Михал Крчмар (Чехия) — 24.14,2 (0 промахов).
2. Ондрей Моравец (Чехия) — отставание 0,3 (0).
3. Томаш Крупчик (Чехия) — + 20,3 (1)…
5. Максим Буртасов (Россия) — + 31,2 (0)…
14. Никита Поршнев (Россия) — + 1.12,8 (1)…
23. Юрий Шопин (Россия) — + 1.35,3 (3)…
27. Александр Бабчин (Россия) — + 1.53,4 (3)…
31. Петр Пащенко (Россия) — + 2.01,9 (4).