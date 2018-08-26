Казахстанка Вишневская завоевала бронзу чемпионата мира по летнему биатлону

В спринте первой финишировал Паулина Фиалкова из Словакии (21:50.9), второй стала Моника Хойниш из Польши (+7.2), третьей пришла Галина Вишневская (+23.2).

Чемпионаты мира по летнему биатлону проходят с 1996 года. Современные соревнования включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), а также состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.