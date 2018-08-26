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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Вишневская завоевала бронзу чемпионата мира по летнему биатлону

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская стала бронзовым призером летнего чемпионата мира по биатлону в чешском Нове-Место, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В спринте первой финишировал Паулина Фиалкова из Словакии (21:50.9), второй стала Моника Хойниш из Польши (+7.2), третьей пришла Галина Вишневская (+23.2).

Чемпионаты мира по летнему биатлону проходят с 1996 года. Современные соревнования включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), а также состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

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