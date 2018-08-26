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22:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Вишневская завоевала вторую медаль на чемпионате мира по летнему биатлону

Казахстанка Галина Вишневская выиграла бронзовую медаль в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Месте, передает корреспондент Vesti.kz.

«Золото» в этом виде завоевала Вероника Виткова из Чехии, а серебряной призеркой стала представительница Словакии Паулина Фиалкова.

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Лидеру Вишневская проиграла 27,7 секунды, а по ходу гонки она допустила два промаха.

Ранее Вишневская выиграла «бронзу» в спринтерской гонке на 7,5 километров, пройдя всю дистанцию без промахов на огневых рубежах.

Чемпионаты мира по летнему биатлону проходят с 1996 года. Современные соревнования включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), а также состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

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