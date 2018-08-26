Казахстанка Вишневская завоевала вторую медаль на чемпионате мира по летнему биатлону

«Золото» в этом виде завоевала Вероника Виткова из Чехии, а серебряной призеркой стала представительница Словакии Паулина Фиалкова.

Лидеру Вишневская проиграла 27,7 секунды, а по ходу гонки она допустила два промаха.

Ранее Вишневская выиграла «бронзу» в спринтерской гонке на 7,5 километров, пройдя всю дистанцию без промахов на огневых рубежах.