Конгресс IBU рассмотрит вопрос восстановления Союза биатлонистов России 7 сентября

Источник: РИА "Новости"

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российскими спортсменами. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных стартов.

Изначально предполагалось, что решение по статусу СБР будет принято в начале июня, однако в свете коррупционного скандала в IBU вопрос был отложен до конгресса, который пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече.

«Решение будет принято во время первой сессии заседания конгресса в пятницу, 7 сентября», — сообщили в IBU.

В случае восстановления СБР получит возможность заявить своих представителей на выборы в руководящие органы IBU.

Член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом IBU, будет пытаться сохранить этот пост в качестве кандидата от Белоруссии.