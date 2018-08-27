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14:24 (мск), источник: ТАСС

Конгресс IBU рассмотрит вопрос восстановления Союза биатлонистов России 7 сентября

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в организации 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Источник: РИА "Новости"

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российскими спортсменами. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных стартов.

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Изначально предполагалось, что решение по статусу СБР будет принято в начале июня, однако в свете коррупционного скандала в IBU вопрос был отложен до конгресса, который пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече.

«Решение будет принято во время первой сессии заседания конгресса в пятницу, 7 сентября», — сообщили в IBU.

В случае восстановления СБР получит возможность заявить своих представителей на выборы в руководящие органы IBU.

Член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом IBU, будет пытаться сохранить этот пост в качестве кандидата от Белоруссии.

На конгрессе будет избран новый президент организации, который сменит на этом посту норвежца Андерса Бессеберга. На должность претендуют представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии.

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