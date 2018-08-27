«Паника, слезы»: что ждет сбежавших биатлонисток на Украине

В биатлоне активно идет подготовка к сезону — проводятся чемпионаты мира по летнему варианту этого вида спорта как среди взрослых, так и среди юниоров.

В период межсезонья активно осваиваются в своей новой команде и три биатлонистки российского происхождения Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, которые этим летом решили сменить спортивное гражданство на украинское. Бех даже уже успела выиграть золотую медаль в местном чемпионате по летнему биатлону среди юниоров.

Впрочем, до официальных стартов за новую сборную им придется подождать еще два месяца: президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак в комментарии Sportbox сообщил, что «документы уже в работе, где-то в конце октября спортсменки получат паспорта и будут выступать».

Также функционер заверил, что атлеты, изначально выступавшие в украинской сборной, спокойно отнеслись к тому, что к ним присоединились три конкурентки из России, поскольку такие переходы уже давно не редкость.

Объясняя необходимость перехода, Брынзак подчеркнул, что у экс-россиянок не было элементарных условий для тренировок на родине.

«В Московской области нет стрельбища, между сборами им негде тренироваться, а работать в сборную их не брали.

С ними то личный тренер занимался, то специалист из сборной — такая система не дает никакого роста. Белорусы предлагали им войти в свою команду, девочки провели с ними два сбора, им было сказано увольняться и привозить свои книжки на переоформление. Спортсменки уволились, приехали, а брать их в команду уже передумали. И что в итоге — паника, слезы. А мы, как всегда — помогаем, — поведал Брынзак.

Также президент ФБУ подчеркнул, что перешедшие россиянки имели полное право выступать за свою новую страну, поскольку их отцы имеют украинское происхождение, а в Киеве у них много близких родственников.

Союз биатлонистов России (СБР), по мнению Брынзака, не должен иметь никаких претензий к украинской стороне, поскольку девушки не входили в сборную страны и, следовательно, на их подготовку не тратились государственные деньги.

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К слову, Рассказова вполне могла выступать за национальную команду России. По крайней мере, об этом заявил ФАН член правления СБР Алексей Нуждов.

«Рассказова была в составе юниорской сборной, по рейтингу она проходила. Но не появилась на первом сборе — сослалась, что болеет. Такая была информация от региональной федерации и от тренера. Потом выяснилось, что Рассказова в Белоруссии: узнали об этом от президента белорусской федерации, когда он приехал на очередное совещание. Спросили региональную федерацию и школу — там тоже об этом отъезде не знали», — сообщил функционер.

После провалившегося перехода в белорусскую команду спортсменки оказались в весьма щекотливом положении. Брынзак описал сложившуюся ситуацию не без художественности:

«Едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, — не знают. Пришлось притормозить, “подобрать” и помочь детям заниматься любимым делом».

Вскоре Федерация биатлона Украины должна отправить в СБР запрос по поводу Рассказовой, которая выступала на юниорском чемпионате мира (без медалей) и побеждала на российских стартах. Украинская сторона попросит отпустить спортсменку без карантина — двухлетнего перерыва в выступлениях на международной арене, который должны отбывать атлеты, сменившие спортивное гражданство.

Брынзак напомнил, что ФБУ ранее позволила биатлонисту Александру Жирному вернуться без карантина из украинской сборной в российскую после четырехлетнего вояжа в стан «жовто-блакитных» (да, уроженец Уфы совершил интересную многоходовочку) и ждет ответной любезности в случае с Рассказовой.

Однако ситуации здесь все-таки различаются. 31-летний спортсмен, главным достижением которого является бронза на чемпионате Европы, где обычно соревнуется перспективная молодежь, и 20-летняя юниорка, из которой еще может вырасти чемпионка (когда в юном возрасте отпускали Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву, тоже никто не предполагал, что страна теряет олимпийские медали).

Положение усложняется и тем, что о грядущем отъезде спортсменок, судя по словам представителей СБР, мало кто знал, и эта новость стала настоящей неожиданностью.

Не красят эту историю и слова Нуждова о Рассказовой, которая отказалась ехать на сборы юниорской команды из-за болезни, хотя сама в это время находилась в Белоруссии. И даже слова представителей ФБУ о том, что девушки уволились из своей московской СДЮСШОР официально, уже не особенно помогают.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне — депутат Госдумы Сергей Чепиков в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что подобную практику внезапных «побегов» стоит прекратить.

«Лично я считаю, что, если не было предупреждения о предстоящем переходе с руководством Союза биатлонистов России, то можно и поставить условие карантина, чтобы подобные отъезды не превратились в системную проблему в дальнейшем», — заявил чемпион.

Так что вопрос по трем юниоркам теперь является для СБР принципиальным. Как он разрешится, скорее всего, будет ясно в октябре, когда биатлонистки получат украинские паспорта и встанет вопрос об их выступлениях на международных турнирах.