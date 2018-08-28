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15:36 (мск), источник: ТАСС

Тихонов заявит на конгрессе, что кандидаты на пост главы IBU не достойны занять этот пост

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) выступит с предложением, чтобы делегаты не поддержали ни одного из двух кандидатов на пост президента организации. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

На должность президента IBU претендуют представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии. Выборы пройдут 7 сентября в хорватском Порече. 72-летний норвежец Андерс Бессеберг, который возглавляет IBU с момента создания организации в 1993 году, не будет переизбираться на новый срок.

«Я буду делать на конгрессе предложение о том, что ни тот, ни другой кандидат не достойны быть президентом IBU», — сказал Тихонов.

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Собеседник агентства надеется, что это предложение будет поставлено на голосование во время заседания.

Тихонов, который в свое время являлся первым вице- президентом IBU, на конгрессе будет представлять национальную федерацию Грузии. Четырехкратный олимпийский чемпион летом заявил, что разочарован работой нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, которого он поддерживал перед выборами главы организации, прошедшими в мае.

Россию на конгрессе, помимо Драчева, будут представлять вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков и ветераны отечественного биатлона — Виктор Маматов и Александр Привалов.

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