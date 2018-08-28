Названа причина перехода сестры Шипулина в сборную Словакии

Источник: РИА "Новости"

«Ей сказали: рожай и, если соберешься, возвращайся — будем говорить. Сезон закончился, и в конце апреля Насте позвонили из Москвы: “Забери трудовую книжку, ты не в сборной, до свидания”», — рассказал Кузьмин.

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Он добавил, что девушке никто не помог с оформлением декретного отпуска, хотя она «числилась на трех работах».

«Настю просто выгнали, и стало понятно: в сборной нас уже не ждут. Летом родился Елисей, и нам дали понять: если возвращаешься, то надо заново ехать по всем отборам, по всей России. То есть отбираться в команду, из которой Настя, по сути, не вылетала», — заключил муж спортсменки.

Кузьмина впервые стартовала под флагом Словакии в декабре 2008 года. За карьеру она выиграла три золотые и три серебряные медали Олимпийских игр, дважды поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира. Также на ее счету два золота чемпионата Европы.