Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал жить в Белоруссию. Легендарный биатлонист жжет
А на конгрессе IBU он будет представлять Грузию.
А на конгрессе IBU он будет представлять Грузию.
Легендарный Александр Тихонов всегда был любимцем журналистов, потому что не боялся говорить ярко и жестко. Но этот август стал особенным: Тихонов ругал Драчева, руководство СБР, критиковал Шипулина, сетовал о потерянном времени, сцепился в заочной перепалке с мужем Анастасии Кузьминой, а на днях заявил, что больше не хочет жить в России. Sport24 напоминает, как прошел месяц лучшего биатлониста XX века.
1-го августа стало известно, что российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко проходят процесс смены российского гражданства, чтобы в будущем представлять Украину на международных соревнованиях. Тихонов решил, что во всем виноват СБР.
— У нас потерь уже состоялось очень много. Просто бегут от сегодняшнего президента господина Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева.
Весной Антону Шипулину надоела постоянная критика со стороны Тихонова. Лидер российской сборной решил высказаться в адрес бывшего руководителя СБР. Тот долго молчал, но 11 августа решил, что ответить
— Я много говорил об Антоне, но после его некоторых высказываний утратил к нему уважение. Не хочу больше давать советов. Он, как и Сергей Чепиков,
В середине месяца Тихонов решил поехать на грядущий конгресс IBU в качестве представителя Грузии. А когда к нему обратился за помощью Виктор Майгуров, Тихонов посчитал нужным рассказать об этом всем.
— Недавно раздался неожиданный звонок от Виктора Майгурова. Для меня это стало сюрпризом, потому что много лет я целенаправленно критиковал Виктора за его деятельность как во главе СБР, так и на международном уровне. Он попросил меня помочь переговорить с представителями других стран, чтобы они замолвили за нас слово.
Я ответил, что никакого отношения к СБР не имею, потому что все мои предложения в последнее время игнорируются. Я сказал: «Вы с Кущенко, Паком, Барнашовым и другими разваливали российский биатлон и довели его до такого состояния, а сейчас просите о помощи. Я еду делегатом от Грузии, потому что ваша команда мне ничего не предложила».
Но даже, несмотря на коренные разногласия с Майгуровым, Драчевым и другими представителями власти в СБР, я буду поддерживать российский биатлон на любом уровне и любыми средствами. Но пусть они работают сами по себе, а я сам по себе. Так будет честнее по отношению друг к другу.
Я обязательно выступлю на конгрессе, буду говорить один, доходчиво. Поведаю то, что делали мы. У меня есть, что сказать. При нашей команде российский биатлон был лучшим в мире, а что могут сказать они в своих речах и докладах. Майгуров и Кущенко получили награду за развитие биатлона в России, хотя я бы дал им за развал биатлона в России.
От нашей федерации на конгресс поедут глухонемые заики. Если Драчев выйдет на трибуну, то это будет только минус нам, а не плюс, потому что у него язык оловянный, а Майгуров как
Поэтому буду стараться решать проблемы, но не с ними в одной упряжке. Они понимают, что я их критикую и оскорбляю заслуженно.
На днях Даниэль Кузьмин, муж трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой, рассказал, при каких обстоятельствах она ушла из сборной России, назвав «байками» слова Тихонова о желании сохранить Настю в команде. Александр Иванович решил напомнить нюансы того перехода, а также назвал супруга Кузьминой больным.
— Я задал вопрос тренерам Польховскому и Селифонову: «Нужна ли нам Кузьмина?». Они ответили, что она родила и у нее такая задница, что она нам не нужна. Я спросил про Домрачеву и тоже ответили, что она не нужна. Я тогда сказал, эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем наша сборная.
Муж Кузьминой, который говорит, что разговора не было — ну я к нему никогда уважения не питал и не питаю по сей день. В чем оно состоит? Ну зачем я сейчас буду впадаться в подробности. Кому это надо. Это больной человек от рождения. Я всегда говорю то, что было.
Чтобы красиво завершить последний месяц лета, Тихонов решил переехать в Беларусь.
— Я не хочу в России больше быть, поэтому живу в Белоруссии, нормально все, хорошо. Чем дальше от российских сплетен, тем лучше.
Но мы знаем, что где бы Тихонов ни был, ему всегда есть, что сказать. Молчать он не умеет, а, возможно, порой стоило бы.
Владимир Афанасьев