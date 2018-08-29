Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал жить в Белоруссию. Легендарный биатлонист жжет

Источник: Sport24

Легендарный Александр Тихонов всегда был любимцем журналистов, потому что не боялся говорить ярко и жестко. Но этот август стал особенным: Тихонов ругал Драчева, руководство СБР, критиковал Шипулина, сетовал о потерянном времени, сцепился в заочной перепалке с мужем Анастасии Кузьминой, а на днях заявил, что больше не хочет жить в России. Sport24 напоминает, как прошел месяц лучшего биатлониста XX века.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgwvwo2BSn3/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgwvwo2BSn3/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Биатлонный Жириновский высказался про руководство СБР и тренеров команды Что делать? Гнать поганой метлой всех. Менять надо на профессионалов, а эта команда безграмотная и бездарная. Я не вижу ни одного человека в команде, который бы пригодился. Тренеры у нас все хорошие, но где медали? Где результат? #агенствомир #александртихонов #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #олимпийскиечемпионы #веримвкоманду #россия #russia #matchtv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/maximmir71/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Миронов Максим. Балашиха</a> (@maximmir71) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T21:41:44+00:00">25 Мар 2018 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

1-го августа стало известно, что российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко проходят процесс смены российского гражданства, чтобы в будущем представлять Украину на международных соревнованиях. Тихонов решил, что во всем виноват СБР.

— У нас потерь уже состоялось очень много. Просто бегут от сегодняшнего президента господина Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева.

Весной Антону Шипулину надоела постоянная критика со стороны Тихонова. Лидер российской сборной решил высказаться в адрес бывшего руководителя СБР. Тот долго молчал, но 11 августа решил, что ответить что-то надо.

— Я много говорил об Антоне, но после его некоторых высказываний утратил к нему уважение. Не хочу больше давать советов. Он, как и Сергей Чепиков, из-за непонятных экспериментов и отвлечений впустую потратил лучшие годы своей карьеры. Если бы он в свое время прислушался и выбрал другой путь, сейчас у него могли быть другие достижения. Сейчас пожелаю ему здоровья и сделать правильный выбор. Мое поколение тратило талант во имя Родины. Мы все были патриотами, а Чепиков, Шипулин, Круглов, Майгуров, Черезов, Чудов, Ростовцев не смогут этого понять. Они потерялись в этой жизни. По таланту Шипулин и Чепиков не уступали Бьорндалену и Фуркаду, но выбрали другой путь, более комфортный для себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh04wJRgSHq/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh04wJRgSHq/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о критике Александра Тихонова в свой адрес. – Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал тебя. Призвал выгнать тебя и твоих тренеров из сборной. Между вами конфликт? – Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Он и Анфиса Резцова – люди, безусловно,заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит. Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить – будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории. – Вы же вроде нормально общались совсем недавно. – Общались – это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил – начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата. Если ты такой сильный и умный,возьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногами,и докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать,что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего. – Дмитрий Малышко сказал, что из-за «большого числа тренеров сборная разбита на небольшие группы спортсменов, и каждая группа пытается конкурировать между собой». – Конкуренция в команде – это всегда хорошо, но она должна быть правильной. Не должно быть такого, что ты борешься за место, а потом не получаешь его, хотя заслужил. Дима, например, заслужил. Результатами доказал, что он сильнее многих, а его в сборную не позвали. Бедный Алексей Волков, которого постоянно выкидывают из команды! Таких необъяснимых поступков точно не должно быть. Я надеюсь, что больше и не будет! – рассказал Шипулин. Источник: ЕТВ #биатлон#спорт#биатлонраша#антоншипулин#александртихонов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_russia_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Биатлон</a> (@biathlon_russia_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-21T08:48:40+00:00">21 Апр 2018 в 1:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине месяца Тихонов решил поехать на грядущий конгресс IBU в качестве представителя Грузии. А когда к нему обратился за помощью Виктор Майгуров, Тихонов посчитал нужным рассказать об этом всем.

— Недавно раздался неожиданный звонок от Виктора Майгурова. Для меня это стало сюрпризом, потому что много лет я целенаправленно критиковал Виктора за его деятельность как во главе СБР, так и на международном уровне. Он попросил меня помочь переговорить с представителями других стран, чтобы они замолвили за нас слово.

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Я ответил, что никакого отношения к СБР не имею, потому что все мои предложения в последнее время игнорируются. Я сказал: «Вы с Кущенко, Паком, Барнашовым и другими разваливали российский биатлон и довели его до такого состояния, а сейчас просите о помощи. Я еду делегатом от Грузии, потому что ваша команда мне ничего не предложила».

Но даже, несмотря на коренные разногласия с Майгуровым, Драчевым и другими представителями власти в СБР, я буду поддерживать российский биатлон на любом уровне и любыми средствами. Но пусть они работают сами по себе, а я сам по себе. Так будет честнее по отношению друг к другу.

Я обязательно выступлю на конгрессе, буду говорить один, доходчиво. Поведаю то, что делали мы. У меня есть, что сказать. При нашей команде российский биатлон был лучшим в мире, а что могут сказать они в своих речах и докладах. Майгуров и Кущенко получили награду за развитие биатлона в России, хотя я бы дал им за развал биатлона в России.

От нашей федерации на конгресс поедут глухонемые заики. Если Драчев выйдет на трибуну, то это будет только минус нам, а не плюс, потому что у него язык оловянный, а Майгуров как вице-президент не имеет права выступать.

Поэтому буду стараться решать проблемы, но не с ними в одной упряжке. Они понимают, что я их критикую и оскорбляю заслуженно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgCAQ9egh9S/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgCAQ9egh9S/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал отказ шведского биатлонистка Себастьяна Самуэльссона приехать на этап Кубка мира в Тюмень. «Я рад, что он не приедет. Ему надо не лезть в политику, а заниматься спортом. В будущем таких людей не нужно приглашать на турниры, не выдавать визу. Самуэльссон еще не успел толком заявить о себе, а уже выбирает, где ему выступать, а где — нет. Наверное, он вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал. Безусловно, эти слова Самуэльссона — вранье. Кому он нужен?» — сказал Тихонов. Источник: RT. #кубокмирапобиатлону#александртихонов#биатлон#спорт#всенаматч#россия#швеция#себастьянсамуэльссон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_russia_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Биатлон</a> (@biathlon_russia_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-07T18:01:39+00:00">7 Мар 2018 в 10:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На днях Даниэль Кузьмин, муж трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой, рассказал, при каких обстоятельствах она ушла из сборной России, назвав «байками» слова Тихонова о желании сохранить Настю в команде. Александр Иванович решил напомнить нюансы того перехода, а также назвал супруга Кузьминой больным.

— Я задал вопрос тренерам Польховскому и Селифонову: «Нужна ли нам Кузьмина?». Они ответили, что она родила и у нее такая задница, что она нам не нужна. Я спросил про Домрачеву и тоже ответили, что она не нужна. Я тогда сказал, эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем наша сборная.

Муж Кузьминой, который говорит, что разговора не было — ну я к нему никогда уважения не питал и не питаю по сей день. В чем оно состоит? Ну зачем я сейчас буду впадаться в подробности. Кому это надо. Это больной человек от рождения. Я всегда говорю то, что было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BAY8bpzrUAs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.18250235183444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BAY8bpzrUAs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лучший биатлонист ХХв., четырехкратный чемпион Олимпийских игр, 11 - кратный чемпион мира- Александр Тихонов: в новый год на новом автомобиле.#моятоиотанаорловскои?????? #toyotacenterminsk#toyota #lc200#toyotaminsk#АлександрТихонов#чемпион#легендабиотлона</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/toyota_minsk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Тойота Центр Минск</a> (@toyota_minsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-01-11T07:06:05+00:00">10 Янв 2016 в 11:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы красиво завершить последний месяц лета, Тихонов решил переехать в Беларусь.

— Я не хочу в России больше быть, поэтому живу в Белоруссии, нормально все, хорошо. Чем дальше от российских сплетен, тем лучше.

Но мы знаем, что где бы Тихонов ни был, ему всегда есть, что сказать. Молчать он не умеет, а, возможно, порой стоило бы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhLqgLpADyo/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.098591549295776% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhLqgLpADyo/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги чемпионата России, а также поделился мнением насчет поведения спортсменов сборной. «У мужчин меня по-настоящему порадовал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска.Я посмотрел его на трассе, посмотрел, как он борется. Самое главное, что мне с ним удалось тесно пообщаться. Мы были на интервью местному телевидению. Было много журналистов, которые задавали нам вопросы и на пресс-конференции. На пресс-конференцию пригласили также Логинова и Гараничева, которые сказали, что им это не надо. Это недостойно членов сборной страны. Я бы, будучи президентом, за такое выгонял. Общаясь с тренерами, я такого наслушался про наших спортсменов: «Я хочу… я не хочу...» Перед открытием Кубка мира все страны идут на парад, а наши не идут. Рикко Гросс ничего не может сделать. В итоге представлять Россию идут тренеры, массажисты, кто угодно. Разве это нормальное явление? В итоге мы получаем абсолютно неуправляемую команду. Посмотрите, какие интервью раздает Бабиков. Звезда! Бьорндален и Фуркад никогда не позволяли себе такого. То ему майонез не тот, то тренеры не те, а я скажу, что не те у вас результаты, чтобы что-то о себе заявлять. За такое поведение надо выводить на самостоятельную подготовку. Сколько было потрачено средств на Шипулина и Волкова за эти годы? Где тот результат, который мы ожидали? Всем членам правления СБР предлагаю взять мою книгу «Легенда мирового биатлона» и прочитать с 201 страницы до конца. Может быть, тогда у вас проснется совесть за все эти годы бездействия и вредительства, и вы прекратите разваливать российский биатлон и начнете его восстанавливать», – написал Тихонов. Источник: официальный сайт Александра Тихонова. #биатлон#спорт#биатлонраша#всенаматч#всенабиатлон#александртихонов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_russia_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Биатлон</a> (@biathlon_russia_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-05T08:35:18+00:00">5 Апр 2018 в 1:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.