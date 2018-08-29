Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России

Источник: AP 2018

Дарья Домрачева является уроженкой столицы Белоруссии Минска, однако свой путь в биатлоне она начинала в городе Нягань в Ханты-Мансийском Административном Округе (ХМАО).

Пройдя детскую школу, Домрачева стала одной из самых перспективных юных биатлонисток России, однако еще на этапе юниорских соревнований перешла в белорусскую национальную команду.

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После этого она могла вернуться в сборную России еще до начала своей взрослой карьеры, а также уже будучи звездой биатлона непосредственно перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

«Переход Дарьи — чисто семейные обстоятельства. Они долго прожили в Нягани, а потом, если правильно помню последовательность, мать перевели на работу в Москву, умер отец — а в Минске у них оставалась бабушка. И вот туда отправили Дарью — чтобы был присмотр, чтобы квартира не пропала и прочее, — рассказал Sports.ru тренер женской сборной ХМАО Валерий Захаров. — С кем она должна была остаться в Нягани и где, если мать уезжала? Не на улице же. Если ее оставлять, то нужно было создавать условия, поручаться, но она же совсем девочка. Да и времена были другие.

У нас тренировалась тройка: Слепцова — Седова — Домрачева; и Даша в этой компании не выделялась, редко их обыгрывала. Помню ЮЧМ-2007, когда она уже бегала за Беларусь: Седова взяла золото, Слепцова — два, Домрачева была рядом, но без побед.

Еще раз: Дарья показывала нормальный уровень, но ничего выдающегося на том фоне. Понятно, почему раскрылась в Беларуси — там она одна, а у нас-то таких по девушкам много. Работа вокруг одной везде ведется по-другому — прогрессировать гораздо проще, чем в толпе.

Примерно то же самое, однако несколько с другим смысловым фоном рассказал являвшийся на тот момент президентом Союза биатлонистов России (СБР) легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, с согласия которого и был оформлен переход.

«Это я подписал, когда они не имели результатов (имеется в виду также другая бывшая российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра Антона Шипулина, перешедшая в сборную Словакии и ставшая трехкратной олимпийской чемпионкой — «Газета.Ru»).

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На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

У Домрачевой родители переехали в Беларусь. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, — цитирует Тихонова Sports.ru.

Захаров в целом подтвердил слова Тихонова, делая акцент на том, что на момент отъезда из России перспективность спортсменки вызывала большие сомнения, а также рассказал, что биатлонистка могла еще в юниорском возрасте вернуться в российскую команду.

«В то время про Дашу никто знать не знал — она ребенок, далеко от сборной. Никакого обсуждения. В ноябре-декабре 2004-го мы встретились на Кубке IBU в Норвегии; у Даши был первый год по юниоркам, но она как бы висела на карантине, потому что переход все не подписывали, — рассказал Захаров. — Она пришла ко мне: я, наверное, вернусь в Россию, чтобы не терять эти годы. Я ей: если готова, давай заберу тебя — поедем вместе. Но потом подумал: как я ее перевезу? Куда, к кому и зачем?

Кто ее тут ждет? Я не рискнул — это только жизнь ломать девчонке. Не рискнул и, может быть, правильно сделал. Тренер женской сборной ХМАО Валерий Захаров.

А через несколько месяцев на ЮЧМ она уже выступала за Беларусь — Тихонов все-таки подписал переход. Как и что там было, я не в курсе.

А вот Валерий Польховский, которого Тихонов обвиняет в переходе Домрачевой, с версией экс-президента СБР не согласен.

«Домрачева уезжала в Беларусь еще в юношеском возрасте — по старшим девушкам, а переход ей оформили, когда была уже юниоркой. Они уезжали из Нягани по семейным обстоятельствам — было решение мамы, а отпускал уже Ханты-Мансийский округ», — подчеркнул специалист.

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Однако с тем, что он дал добро на переход спортсменки, признав ее недостаточно перспективной Польховский, у которого, как известно, с Тихоновым давний конфликт, не согласился категорически.

«Я на тот момент с Дашей не то что не работал — даже не знал и не видел ее, поэтому не мог дать характеристику.

Потом мы созванивались с Захаровым, он все объяснил: мама переезжает, мы не имеем права удерживать дочь. Другой информации по Домрачевой у меня нет.

Интересно, что возможность вернуться в сборную России у Домрачевой была перед Олимпийскими играми в Сочи. Тогда в ее кандидатуре был заинтересован лично президент СБР на тот момент Михаил Прохоров.

Но на этот раз уже сама спортсменка решила ничего не менять и осталась в сборной Белоруссии, в составе которой провела блестящие Игры.

Домрачева является одной из самых титулованных биатлонисток в истории этого вида спорта. Она завоевала четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую олимпийскую медали, дважды становилась чемпионкой мира и выигрывала Большой хрустальный глобус за победу в индивидуальном зачете Кубка мира.

Кроме того, на счету Дарьи 34 победы в личных гонках, что является вторым результатом в истории женского биатлона наравне с немкой Магдаленой Нойнер.