Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
14:04 (мск), источник: Газета.Ру

Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой и завершившая в 2018 году свою профессиональную карьеру, могла вернуться в сборную России по биатлону еще в юниорском возрасте или перед Олимпийскими играми в Сочи.

Источник: AP 2018

Дарья Домрачева является уроженкой столицы Белоруссии Минска, однако свой путь в биатлоне она начинала в городе Нягань в Ханты-Мансийском Административном Округе (ХМАО).

Пройдя детскую школу, Домрачева стала одной из самых перспективных юных биатлонисток России, однако еще на этапе юниорских соревнований перешла в белорусскую национальную команду.

Читайте также
Дарья Домрачева: Очень сложно было решиться на завершение карьеры

После этого она могла вернуться в сборную России еще до начала своей взрослой карьеры, а также уже будучи звездой биатлона непосредственно перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

«Переход Дарьи — чисто семейные обстоятельства. Они долго прожили в Нягани, а потом, если правильно помню последовательность, мать перевели на работу в Москву, умер отец — а в Минске у них оставалась бабушка. И вот туда отправили Дарью — чтобы был присмотр, чтобы квартира не пропала и прочее, — рассказал Sports.ru тренер женской сборной ХМАО Валерий Захаров. — С кем она должна была остаться в Нягани и где, если мать уезжала? Не на улице же. Если ее оставлять, то нужно было создавать условия, поручаться, но она же совсем девочка. Да и времена были другие.

У нас тренировалась тройка: Слепцова — Седова — Домрачева; и Даша в этой компании не выделялась, редко их обыгрывала. Помню ЮЧМ-2007, когда она уже бегала за Беларусь: Седова взяла золото, Слепцова — два, Домрачева была рядом, но без побед.

Еще раз: Дарья показывала нормальный уровень, но ничего выдающегося на том фоне. Понятно, почему раскрылась в Беларуси — там она одна, а у нас-то таких по девушкам много. Работа вокруг одной везде ведется по-другому — прогрессировать гораздо проще, чем в толпе.

Примерно то же самое, однако несколько с другим смысловым фоном рассказал являвшийся на тот момент президентом Союза биатлонистов России (СБР) легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, с согласия которого и был оформлен переход.

«Это я подписал, когда они не имели результатов (имеется в виду также другая бывшая российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра Антона Шипулина, перешедшая в сборную Словакии и ставшая трехкратной олимпийской чемпионкой — «Газета.Ru»).

Читайте также
У ГАИ нет претензий к Домрачевой по итогам ДТП в Минске

На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

У Домрачевой родители переехали в Беларусь. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, — цитирует Тихонова Sports.ru.

Захаров в целом подтвердил слова Тихонова, делая акцент на том, что на момент отъезда из России перспективность спортсменки вызывала большие сомнения, а также рассказал, что биатлонистка могла еще в юниорском возрасте вернуться в российскую команду.

«В то время про Дашу никто знать не знал — она ребенок, далеко от сборной. Никакого обсуждения. В ноябре-декабре 2004-го мы встретились на Кубке IBU в Норвегии; у Даши был первый год по юниоркам, но она как бы висела на карантине, потому что переход все не подписывали, — рассказал Захаров. — Она пришла ко мне: я, наверное, вернусь в Россию, чтобы не терять эти годы. Я ей: если готова, давай заберу тебя — поедем вместе. Но потом подумал: как я ее перевезу? Куда, к кому и зачем?

Кто ее тут ждет? Я не рискнул — это только жизнь ломать девчонке. Не рискнул и, может быть, правильно сделал.
Тренер женской сборной ХМАО Валерий Захаров.

А через несколько месяцев на ЮЧМ она уже выступала за Беларусь — Тихонов все-таки подписал переход. Как и что там было, я не в курсе.

А вот Валерий Польховский, которого Тихонов обвиняет в переходе Домрачевой, с версией экс-президента СБР не согласен.

«Домрачева уезжала в Беларусь еще в юношеском возрасте — по старшим девушкам, а переход ей оформили, когда была уже юниоркой. Они уезжали из Нягани по семейным обстоятельствам — было решение мамы, а отпускал уже Ханты-Мансийский округ», — подчеркнул специалист.

Читайте также
Бьорндален и Домрачева посетили финал ЧМ-2018 по футболу в Москве

Однако с тем, что он дал добро на переход спортсменки, признав ее недостаточно перспективной Польховский, у которого, как известно, с Тихоновым давний конфликт, не согласился категорически.

«Я на тот момент с Дашей не то что не работал — даже не знал и не видел ее, поэтому не мог дать характеристику.

Потом мы созванивались с Захаровым, он все объяснил: мама переезжает, мы не имеем права удерживать дочь. Другой информации по Домрачевой у меня нет.

Интересно, что возможность вернуться в сборную России у Домрачевой была перед Олимпийскими играми в Сочи. Тогда в ее кандидатуре был заинтересован лично президент СБР на тот момент Михаил Прохоров.

Но на этот раз уже сама спортсменка решила ничего не менять и осталась в сборной Белоруссии, в составе которой провела блестящие Игры.

Домрачева является одной из самых титулованных биатлонисток в истории этого вида спорта. Она завоевала четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую олимпийскую медали, дважды становилась чемпионкой мира и выигрывала Большой хрустальный глобус за победу в индивидуальном зачете Кубка мира.

Кроме того, на счету Дарьи 34 победы в личных гонках, что является вторым результатом в истории женского биатлона наравне с немкой Магдаленой Нойнер.

Александр Белинин

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 СК сообщил подробности о нападении на воинский эшелон в Забайкалье
Что случилось с российскими туристами в турецкой Анталье
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
Форвард спустя год хочет покинуть «Арсенал»
Систему начисления очков в КХЛ изменят за день до старта сезона
Тренер «Уфы» назвал матч с «Рейнджерс» самым важным в истории
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь