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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева провела для своей команды тренировку к Минскому полумарафону

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева провела сегодня тренировку к Минскому полумарафону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На тренировку в Falcon Club собрались команда Darya Domracheva team, куда могли попасть все желающие, а также участники команды Dream team. В занятии приняли участие председатель БФЛА Вадим Девятовский, ректор БГУФК Сергей Репкин, представители шоу-бизнеса и СМИ. В прошлом году Дарья Домрачева также проводила разминку для участников Минского полумарафона и делилась секретами, как подойти к важному старту в оптимальных кондициях.

Минский полумарафон проводится в этом году в четвертый раз, организаторы ожидают 35 тыс. участников. В 2017 году было около 30 тыс. человек. 9 сентября старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. По традиции беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города.

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