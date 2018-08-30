Домрачева: Из публикаций о моем переходе из России в Беларусь узнала много нового

Источник: Reuters

— В последнее время активно муссируется вопрос привлечения российских биатлонисток в сборную Беларуси. У кого-то из них есть шанс стать новой Домрачевой или Скардино?

— Не в курсе есть ли сейчас в сборной Беларуси российские биатлонисты, не могу давать оценки станут ли они вторым кем-то… У каждого спортсмена есть шансы на большие достижения. Только время покажет как все распределит судьба.

— Как связываете свои заслуги с тем, что попали в сборную Беларуси?

— Базу заложила в российской команде, прониклась биатлоном, тренеры прививали важные ценности. Но, конечно, в Беларуси я по-настоящему раскрыла весь потенциал. Я рада тому, как сложилась моя спортивная судьба. Огромную роль в этом сыграло мое возвращение в Беларусь.

А по поводу публикаций обстоятельств моего перехода из России в Беларусь… Из них сама узнала много нового.

В первую очередь возмутилась моя мама, которая ни разу в жизни с Александром Тихоновым не общалась. И те же истории, которые всплывают о моих намерения переходить в Россию… все это надуманно.

Даже не стоит на них обращать внимание. Даже столкнувшись со сложностями в первый год (у меня были ограничения по выступлениям) никоим образом не думала о переезде в Россию. У меня тут уже были большие планы.

— Михаил Прохоров и Сергей Кущенко, руководившие СБР, приглашали Домрачеву в сборную России под Олимпиаду в Сочи?

— Предложение поступало… Как видите, я его не рассматривала всерьез.