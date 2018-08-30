Домрачева: Из публикаций о моем переходе из России в Беларусь узнала много нового
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подтвердила информацию о том, что руководители СБР приглашали ее в российскую команду под Олимпийские игры в Сочи.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подтвердила информацию о том, что руководители СБР приглашали ее в российскую команду под Олимпийские игры в Сочи.
— В последнее время активно муссируется вопрос привлечения российских биатлонисток в сборную Беларуси. У
— Не в курсе есть ли сейчас в сборной Беларуси российские биатлонисты, не могу давать оценки станут ли они вторым
— Как связываете свои заслуги с тем, что попали в сборную Беларуси?
— Базу заложила в российской команде, прониклась биатлоном, тренеры прививали важные ценности. Но, конечно, в Беларуси я
А по поводу публикаций обстоятельств моего перехода из России в Беларусь… Из них сама узнала много нового.
Даже не стоит на них обращать внимание. Даже столкнувшись со сложностями в первый год (у меня были ограничения по выступлениям) никоим образом не думала о переезде в Россию. У меня тут уже были большие планы.
— Михаил Прохоров и Сергей Кущенко, руководившие СБР, приглашали Домрачеву в сборную России под Олимпиаду в Сочи?
— Предложение поступало… Как видите, я его не рассматривала всерьез.
По версии тогдашнего главы СБР Александра Тихонова, которую он озвучивает во всех СМИ, он в период перехода спортсменки находился в прямом контакте с Дашиными родителями — «мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами».