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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские биатлонисты попались на допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом в четверг, 30 августа, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что трое из четырех обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

«В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого мы будем вправе огласить их фамилии», — гласит заявление СБР.

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В мае 2018-го новым главой СБР стал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. В голосовании Драчев опередил первого вице-президента IBU Виктора Майгурова и члена правления СБР Дмитрия Алексашина.

В апреле этого года российский биатлон был вовлечен в скандал вокруг президента IBU Андерса Бессеберга. WADA обвинило функционера в получении «полного дипломата долларов» в обмен на сокрытие факта употребления допинга российскими биатлонистами.

На Олимпиаде в Пхенчахне российские биатлонисты, выступавшие под олимпийским флагом из-за допингового скандала наряду с другими отечественными спортсменами, установили антирекорд. Они не сумели завоевать ни одной медали.

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