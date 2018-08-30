«Чемпионату» стали известны фамилии всех подозреваемых биатлонистов
Международный союз биатлонистов проинформировал Союз биатлонистов России (СБР) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.
Международный союз биатлонистов проинформировал Союз биатлонистов России (СБР) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.
Официальный сайт СБР уточнил, что трое из них уже завершили спортивную карьеру, а один в настоящее время не выступает и не тренируется в составе национальной команды России.
По информации «Чемпионата», подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил являются Александр Печёнкин, Виталий Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.