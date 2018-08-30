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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чемпионату» стали известны фамилии всех подозреваемых биатлонистов

Международный союз биатлонистов проинформировал Союз биатлонистов России (СБР) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Источник: РИА "Новости"

Официальный сайт СБР уточнил, что трое из них уже завершили спортивную карьеру, а один в настоящее время не выступает и не тренируется в составе национальной команды России.

По информации «Чемпионата», подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил являются Александр Печёнкин, Виталий Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

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