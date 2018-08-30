Устюгова и Слепцову обвиняют на основании украденной базы данных
Новые подробности скандала в российском биатлоне.
Новые подробности скандала в российском биатлоне.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о возбуждении дел о нарушениях антидопинговых правил против четверых российских биатлонистов. Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил эту информацию, заметив, что трое спортсменов уже завершили карьеры.
IBU пока предпочел не обнародовать информацию, какие конкретно правила и в какие годы нарушила четверка спортсменов. Это логично: ведь фамилии можно было бы вычислить даже по названному турниру. Но все косвенные признаки указывают на то, что спортсменов обвиняют именно на основании электронной базы данных, украденной из Московской лаборатории (LIMS).
Судите сами: перепроверка проб с Олимпийских игр или любых чемпионатов мира под эгидой IBU исключена — Чернышов там никогда не выступал. То же самое относится и к этапам взрослого Кубка мира. Единственное место, где теоретически могли «засветиться» все четверо — это национальный турнир вроде чемпионата или этапа Кубка России. На это же указывают и годы, названные в интервью «СЭ» президентом СБР Владимиром Драчевым — 2012-й, 2013-й и 2014-й. Ровно тот период, который полностью покрывает LIMS.
Напомним, электронная база данных, которая позволяет понять, в каких случаях была совершена подмена проб в лаборатории, была нелегально получена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) еще зимой 2017 года. Этой весной ВАДА передало соответствующим международным федерациям всю информацию, включая более чем 60 подозрительных профилей у представителей разных видов спорта. ВАДА активно настаивало на возбуждении дел и даже грозило обратиться в суд. Но до сих пор, кроме как в биатлоне, LIMS не дали хода ни в одном другом виде спорта.
В мае была на два года дисквалифицирована россиянка Екатерина Глазырина, которая упоминалась в докладе Макларена и также присутствовала в числе подозрительных результатов в базе. И вот теперь — сразу четверо новых имен, включая звезд российского биатлона.
На самом деле, далеко не случайно, что кроме как в биатлоне, LIMS не спешат пускать в ход ни в одном другом виде спорта. Дело тут отнюдь не в любви к российскому спорту или укрывательстве допинга. Просто обвинять и впоследствии дисквалифицировать спортсмена на основании косвенной информации, к тому же полученной нелегальным путем, действительно крайне смело.
Международным федерациям лишние скандалы и судебные процессы ни к чему. Поэтому они предпочитают ждать, пока ВАДА не передаст им
Неудивительно, что вариант «спустить на тормозах» пока выбирают все, кроме биатлона. Бывший президент этой федерации Андерс Бессеберг вместе с остальным руководством находится под следствием австрийской полиции. Обвинения звучат ужасающе — коррупция и укрывательство подозрительных результатов
Вообще, вся эта история дает немалые основания надеяться на то, что спортсменов (или часть из них) в итоге оправдают. Данные LIMS отнюдь не железобетонны. В каждом конкретном случае их стоит оценивать отдельно. Даже ВАДА призывало федерации в первую очередь давать ход тем делам, где обвинения наиболее конкретны и весомы. Это крайне скользкая тема, аналогов которой в мировом спортивном праве еще не было.
Судебный процесс по LIMS крайне важен еще и потому, что станет прецедентом для всех последующих подобных дел. Если хоть
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В самом худшем случае, Конгресс IBU вправе применить к российскому биатлону дальнейшие санкции и, например, лишить спортсменов флага. Тогда, как в легкой атлетике, они смогут выступать только в нейтральном статусе и пройдя унизительную процедуру допуска.
Теоретически члены Конгресса могут принять и целый свод новых санкций к проштрафившимся странам, который обсуждается уже давно. Туда входит, например, сокращение стартовых квот за определенное количество допинговых случаев или штраф в размере до 1 миллиона евро.
Так что нам остается метаться между двух крайних вариантов: лишением флага и полным отстранением и нынешней ситуацией, которая в целом абсолютно нормальна. Да, российские представители не имеют права голосовать на Конгрессе, а страна не может принимать международные соревнования. Но в нынешней ситуации, похоже, это самое меньшее зло.