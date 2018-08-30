Устюгова и Слепцову обвиняют на основании украденной базы данных

Источник: Спорт-Экспресс

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о возбуждении дел о нарушениях антидопинговых правил против четверых российских биатлонистов. Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил эту информацию, заметив, что трое спортсменов уже завершили карьеры.

Хотя имена пока официально не названы, по информации «СЭ» это олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также двукратный чемпион мира среди юниоров Александр Печенкин и Александр Чернышов. Новый скандал может не только лишить Слепцову и Устюгова титулов, но и поставит весь российский биатлон на грань тотальной дисквалификации.

ДЛИННЫЙ ПУТЬ БАЗЫ ДАННЫХ

IBU пока предпочел не обнародовать информацию, какие конкретно правила и в какие годы нарушила четверка спортсменов. Это логично: ведь фамилии можно было бы вычислить даже по названному турниру. Но все косвенные признаки указывают на то, что спортсменов обвиняют именно на основании электронной базы данных, украденной из Московской лаборатории (LIMS).

Судите сами: перепроверка проб с Олимпийских игр или любых чемпионатов мира под эгидой IBU исключена — Чернышов там никогда не выступал. То же самое относится и к этапам взрослого Кубка мира. Единственное место, где теоретически могли «засветиться» все четверо — это национальный турнир вроде чемпионата или этапа Кубка России. На это же указывают и годы, названные в интервью «СЭ» президентом СБР Владимиром Драчевым — 2012-й, 2013-й и 2014-й. Ровно тот период, который полностью покрывает LIMS.

Евгений УСТЮГОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, электронная база данных, которая позволяет понять, в каких случаях была совершена подмена проб в лаборатории, была нелегально получена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) еще зимой 2017 года. Этой весной ВАДА передало соответствующим международным федерациям всю информацию, включая более чем 60 подозрительных профилей у представителей разных видов спорта. ВАДА активно настаивало на возбуждении дел и даже грозило обратиться в суд. Но до сих пор, кроме как в биатлоне, LIMS не дали хода ни в одном другом виде спорта.

IBU, тем временем, уже несколько месяцев как вплотную подбирается к данным LIMS. В апреле французская газета Le Monde сообщила о возбуждении дела против Евгения Устюгова. Упоминалось, что ему вменяют в вину подозрительные данные биопаспорта — но ведь и эти данные тоже могли быть взяты из LIMS.

В мае была на два года дисквалифицирована россиянка Екатерина Глазырина, которая упоминалась в докладе Макларена и также присутствовала в числе подозрительных результатов в базе. И вот теперь — сразу четверо новых имен, включая звезд российского биатлона.

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УСТЮГОВУ И СЛЕПЦОВОЙ ТОЧНО НАДО СУДИТЬСЯ

На самом деле, далеко не случайно, что кроме как в биатлоне, LIMS не спешат пускать в ход ни в одном другом виде спорта. Дело тут отнюдь не в любви к российскому спорту или укрывательстве допинга. Просто обвинять и впоследствии дисквалифицировать спортсмена на основании косвенной информации, к тому же полученной нелегальным путем, действительно крайне смело.

Международным федерациям лишние скандалы и судебные процессы ни к чему. Поэтому они предпочитают ждать, пока ВАДА не передаст им какие-то более солидные доказательства. Ими могли бы стать сами пробы тех лет, которые до сих пор хранятся в Московской лаборатории. Перепроверка этих проб дала бы ответы на все вопросы. Но загвоздка в том, что пробирки уже несколько лет опечатаны Следственным комитетом. Отдавать их Россия, похоже, несмотря на настойчивые требования и даже ультиматумы ВАДА, не собирается. А значит, международные федерации должны либо действовать на основании тех немногочисленных улик, что у них есть, либо спустить эти дела на тормозах. В конце концов, действующих спортсменов среди фигурантов этой базы почти не осталось.

Неудивительно, что вариант «спустить на тормозах» пока выбирают все, кроме биатлона. Бывший президент этой федерации Андерс Бессеберг вместе с остальным руководством находится под следствием австрийской полиции. Обвинения звучат ужасающе — коррупция и укрывательство подозрительных результатов допинг-тестов. Нового президента пока не избрали, и IBU находится фактически под внешним управлением. А значит, ВАДА имеет все рычаги, чтобы проводить здесь собственную политику. Одно дело — «продавить» мощную федерацию с избранным руководством, и совсем другое — истерзанный скандалами IBU, который готов на что угодно ради восстановления своей репутации.

Светлана СЛЕПЦОВА | Источник: РИА "Новости"

Вообще, вся эта история дает немалые основания надеяться на то, что спортсменов (или часть из них) в итоге оправдают. Данные LIMS отнюдь не железобетонны. В каждом конкретном случае их стоит оценивать отдельно. Даже ВАДА призывало федерации в первую очередь давать ход тем делам, где обвинения наиболее конкретны и весомы. Это крайне скользкая тема, аналогов которой в мировом спортивном праве еще не было.

Даже в случае обвинительного приговора на уровне IBU, спортсменам однозначно стоит обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и пытаться там отстоять свою невиновность. Совсем недавно CAS уже оправдал 28 российских атлетов, обвинявшихся в подмене проб на Играх-2014 в Сочи. Там тоже все было очень туманно, и суд предпочел объективные данные, а не недоказанные догадки.

Судебный процесс по LIMS крайне важен еще и потому, что станет прецедентом для всех последующих подобных дел. Если хоть кого-то удастся отстоять, скорее всего, остальные федерации захоронят информацию из базы данных в недрах своих офисов.

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ЧТО ГРОЗИТ РОССИЙСКОМУ БИАТЛОНУ?

Момент публикации пресс-релиза о российских спортсменах — за несколько дней до Конгресса IBU — не оставляет сомнений, что это политический вопрос, а не частное дело четырех человек. 7 сентября члены Конгресса должны проголосовать по поводу восстановления или дальнейших санкций в сторону СБР. На данный момент, СБР ограничен в правах, но это не мешает спортсменам выступать на общих основаниях.

В самом худшем случае, Конгресс IBU вправе применить к российскому биатлону дальнейшие санкции и, например, лишить спортсменов флага. Тогда, как в легкой атлетике, они смогут выступать только в нейтральном статусе и пройдя унизительную процедуру допуска.

Теоретически члены Конгресса могут принять и целый свод новых санкций к проштрафившимся странам, который обсуждается уже давно. Туда входит, например, сокращение стартовых квот за определенное количество допинговых случаев или штраф в размере до 1 миллиона евро.

Все это напрямую относилось бы и к СБР, если бы не одно «но» — закон невозможно применить задним числом. А датой отсчета тут считается именно момент нарушения, то есть 2012−2014 годы. Спортсменов будут наказывать по правилам того времени, и соответственно, им «светит» максимум два года дисквалификации (а не четыре, как сейчас), а национальной федерации напрямую ничего не будет.