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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков прокомментировал обвинения в адрес российских биатлонистов

НОВОСИБИРСК, 31 авг — РИА Новости. Говорить о каких-либо нарушениях со стороны российских биатлонистов пока преждевременно, надо изучить документы, поступившие из Международного союза биатлонистов (IBU), заявил журналистам в пятницу министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России (СБР) в четверг объявил о том, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру. Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября, где также будет рассмотрен вопрос восстановления СБР, который с декабря прошлого года понижен в статусе до временного членства за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

«Только вчера такая информация поступила. Только вчера поступили документы. Говорить о каком-то нарушении еще преждевременно. Поэтому сейчас федерация (биатлона России — ред.) изучает все поступившие документы. Пока рано об этом говорить», — сказал министр.

Он подчеркнул, что сначала необходимо детально изучить документы, на основании чего обвиняются те или иные спортсмены, «а потом будем говорить и делать выводы».

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