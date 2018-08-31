Колобков прокомментировал обвинения в адрес российских биатлонистов

Союз биатлонистов России (СБР) в четверг объявил о том, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру. Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября, где также будет рассмотрен вопрос восстановления СБР, который с декабря прошлого года понижен в статусе до временного членства за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.