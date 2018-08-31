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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Спокойно, сядут все. Сколько медалей потеряет Россия из-за скандала в биатлоне

Без олимпийского золота могут остаться Устюгов, Слепцова, Шипулин, Малышко, Зайцева. И там ещё куча других медалей и призовых.

Источник: РИА "Новости"

Международный союз биатлонистов обвинил четырёх спортсменов из нашей страны в нарушении антидопинговых правил. Биатлонистов, которые сейчас выступают в сборной, пули IBU не зацепили, но от этого не легче. В список обвиняемых попали звёзды прошлого: Светлана Слепцова и Евгений Устюгов — олимпийские чемпионы, лидеры сборной.

Пока нет информации о конкретных пунктах обвинения и сроках, в которые возможные нарушения были совершены. Предположим, что дело касается олимпийского цикла перед Играми в Сочи — не более того, но это вовсе не факт. Мы вспоминаем все медали, которых может лишиться сборная России. Грустно, что эти награды в основном командные. И там, где Шипулин может вообще остаться без медалей Олимпиады, Фуркад получит шестой титул.

Это в худшем случае.

Но разве в последнее время были лучшие?

Шипулина — с пьедестала

Самый именитый и титулованный из всей четвёрки — Евгений Устюгов. То, что антидопинговые службы испытывают к нему особый интерес, было известно давно. Всё дело в физиологиеских особенностях организма этого спортсмена — некоторые показатели паспорта крови у Евгения выходят за пределы нормы. Этот факт исследовался отдельно, однако, по всей видимости достаточных доказательств невиновности спортсмена предъявлено не было.

Либо IBU знает что-то, чего пока не знаем мы, и имеет полное право обвинять спортсмена.

Устюгов — двукратный чемпион и бронзовый призёр Олимпиад в Ванкувере и Сочи, а также двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Все эти успехи попадают в период с 2010 по 2014 год — сообщалось, что именно по этим четырём годам к Устюгову возникали вопросы. И в худшем случае он лишится всех этих медалей.

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Но не только он один. Беда в том, что из этих пяти главных наград, три были добыты в эстафетных гонках, а потому Устюгов утянет на дно и лишит побед всех своих партнёров. В Сочи он выиграл вместе с Волковым, Малышко и Шипулиным. В Ванкувере был третьим с Черезовым, Чудовым и Шипулиным, а в Ханты-Мансийске — вторым с Шипулиным, Максимовым и Черезовым.

Таким образом, если Устюгова лишат этих медалей, то и Волков, и Шипулин, и Малышко просто перестанут быть олимпийскими призёрам — личных наград у них нет. То же самое и с Чудовым. На пьедестале из перечисленных удержится только Черезов — за счёт Турина-2006.

Если где-то убыло, то где-то прибыло. Германия спустя восемь лет после гонки получит золото эстафеты в Сочи, Австрия — серебро, Норвегия — бронзу. Мартен Фуркад неожиданно станет шестикратным олимпийским чемпионом — через 12 с лишним лет после масс-старта в Ванкувере, а австриец Кристоф Зуман доберётся до бронзы. Шведы же получат бронзу эстафеты Игр-2010.

Подстраховались заранее

Светлана Слепцова главные победы в своей карьере одерживала в 2008−10 годах. Если в рамках расследования IBU зайдёт так далеко, то российская биатлонистка может лишиться золотой медали олимпийской эстафеты в Ванкувере, а также бронзы Эстерсунда-2008 и золота Пхёнчхана-2009 в смешанной и женской эстафетах на чемпионатах мира, соответственно.

Если у Светланы отберут золото Игр-2010, то без медали останутся и её подруги по команде: Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева.

В отличие от мужчин у каждой из них есть более ранние олимпийские победы. Уж до 2006 года сейчас копать пока не будут.

В этом случае сразу три француженки могут впервые стать олимпийскими чемпионками. В коллекции Мари-Лор Брюне, Силви Бекар и Сандрин Байи золота Олимпиад никогда не было. Германия переместится на второе место, а бронза достанется норвежкам.

Юниорские медали — вернуть!

Успехи Александра Печёнкина довольно скромны. Он на этапах Кубка мира появлялся эпизодически, и главной сборной ковать победы не помогал. Под угрозой оказались два золота Универсиады 2013 года в итальянском Трентино, две победы на чемпионатах Европы — обе в эстафетах, а также шесть медалей чемпионатов мира по юниорам. По сравнению с тем, чего могут лишиться Устюгов или Слепцова, юниорские медали Печёнкина не так уж существенны.

В похожем положении оказался и Александр Чернышов. Этот биатлонист даже до Кубка мира не добирался, доходил только до Кубка IBU. В его активе лишь серебро чемпионата Европы-2012, а также две медали чемпионатов мира среди юниоров. И этот актив грозит стать пассивом.

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