Спокойно, сядут все. Сколько медалей потеряет Россия из-за скандала в биатлоне
Без олимпийского золота могут остаться Устюгов, Слепцова, Шипулин, Малышко, Зайцева. И там ещё куча других медалей и призовых.
Без олимпийского золота могут остаться Устюгов, Слепцова, Шипулин, Малышко, Зайцева. И там ещё куча других медалей и призовых.
Международный союз биатлонистов обвинил четырёх спортсменов из нашей страны в нарушении антидопинговых правил. Биатлонистов, которые сейчас выступают в сборной, пули IBU не зацепили, но от этого не легче. В список обвиняемых попали звёзды прошлого: Светлана Слепцова и Евгений Устюгов — олимпийские чемпионы, лидеры сборной.
Пока нет информации о конкретных пунктах обвинения и сроках, в которые возможные нарушения были совершены. Предположим, что дело касается олимпийского цикла перед Играми в Сочи — не более того, но это вовсе не факт. Мы вспоминаем все медали, которых может лишиться сборная России. Грустно, что эти награды в основном командные. И там, где Шипулин может вообще остаться без медалей Олимпиады, Фуркад получит шестой титул.
Это в худшем случае.
Но разве в последнее время были лучшие?
Самый именитый и титулованный из всей четвёрки — Евгений Устюгов. То, что антидопинговые службы испытывают к нему особый интерес, было известно давно. Всё дело в физиологиеских особенностях организма этого спортсмена — некоторые показатели паспорта крови у Евгения выходят за пределы нормы. Этот факт исследовался отдельно, однако, по всей видимости достаточных доказательств невиновности спортсмена предъявлено не было.
Устюгов — двукратный чемпион и бронзовый призёр Олимпиад в Ванкувере и Сочи, а также двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2011 года в
Но не только он один. Беда в том, что из этих пяти главных наград, три были добыты в эстафетных гонках, а потому Устюгов утянет на дно и лишит побед всех своих партнёров. В Сочи он выиграл вместе с Волковым, Малышко и Шипулиным. В Ванкувере был третьим с Черезовым, Чудовым и Шипулиным, а в
Таким образом, если Устюгова лишат этих медалей, то и Волков, и Шипулин, и Малышко просто перестанут быть олимпийскими призёрам — личных наград у них нет. То же самое и с Чудовым. На пьедестале из перечисленных удержится только Черезов — за счёт Турина-2006.
Если
Светлана Слепцова главные победы в своей карьере одерживала в 2008−10 годах. Если в рамках расследования IBU зайдёт так далеко, то российская биатлонистка может лишиться золотой медали олимпийской эстафеты в Ванкувере, а также бронзы Эстерсунда-2008 и золота Пхёнчхана-2009 в смешанной и женской эстафетах на чемпионатах мира, соответственно.
В отличие от мужчин у каждой из них есть более ранние олимпийские победы. Уж до 2006 года сейчас копать пока не будут.
В этом случае сразу три француженки могут впервые стать олимпийскими чемпионками. В коллекции
Успехи Александра Печёнкина довольно скромны. Он на этапах Кубка мира появлялся эпизодически, и главной сборной ковать победы не помогал. Под угрозой оказались два золота Универсиады 2013 года в итальянском Трентино, две победы на чемпионатах Европы — обе в эстафетах, а также шесть медалей чемпионатов мира по юниорам. По сравнению с тем, чего могут лишиться Устюгов или Слепцова, юниорские медали Печёнкина не так уж существенны.
В похожем положении оказался и Александр Чернышов. Этот биатлонист даже до Кубка мира не добирался, доходил только до Кубка IBU. В его активе лишь серебро чемпионата Европы-2012, а также две медали чемпионатов мира среди юниоров. И этот актив грозит стать пассивом.