Еще 65 российских биатлонистов заподозрили в допинге
Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в применении допинга. Об этом в
Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в применении допинга. Об этом в
Батлер рассказал, что существенные доказательства есть против 65 русских. «IBU — единственная зимняя федерация, которая ведет расследование по базе московской антидопинговой лаборатории. Почему остальные ее игнорируют? Коньки, лыжи, бобслей, керлинг?» — заявил Батлер.
В IBU отреагировали на слова журналиста.
«Мы не говорили о том, какие именно россиянами нарушены правила и на основании чего мы это взяли.
И не будем сообщать, пока не получим официальный ответ от подозреваемых", — сообщили в организации.
30 августа Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются четыре российских биатлониста.
Отмечается, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.
По информации «Чемпионата.com», в список обвиняемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.