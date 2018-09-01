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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще 65 российских биатлонистов заподозрили в допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в применении допинга. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил журналист InsideTheGames Ник Батлер.

Источник: РИА "Новости"

Батлер рассказал, что существенные доказательства есть против 65 русских. «IBU — единственная зимняя федерация, которая ведет расследование по базе московской антидопинговой лаборатории. Почему остальные ее игнорируют? Коньки, лыжи, бобслей, керлинг?» — заявил Батлер.

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В IBU отреагировали на слова журналиста.

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«Мы не говорили о том, какие именно россиянами нарушены правила и на основании чего мы это взяли.

И не будем сообщать, пока не получим официальный ответ от подозреваемых", — сообщили в организации.

30 августа Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются четыре российских биатлониста.

Отмечается, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

По информации «Чемпионата.com», в список обвиняемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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