65 подозреваемых: Россия лишится биатлона

Источник: РИА "Новости"

1 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Информацию сообщил журналист Ник Батлер, ранее работавший на портал Inside the Games, а в августе присоединившийся к команде немецкого журналиста Хайо Зеппельта, известного своим фильмом «Икар» о допинге в российской легкой атлетике для телеканала ARD, а также непримиримым отношением к допингу вообще.

«Мне сказали, что есть «существенные доказательства» против 65 российских биатлонистов.

IBU — единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая расследует ситуацию вокруг россиян, основываясь на данных московской антидопинговой лаборатории, — написал в своем твиттере Батлер. — Не понимаю, почему другие федерации игнорируют эту информацию. Конькобежный спорт, лыжи, керлинг, бобслей и другие. Многие из этих дел могли бы получить более фундаментальную доказательную базу, если бы следствие имело доступ в московскую лабораторию.

Но МОК намерен вернуть Россию в игру, они ставят политику выше борьбы с обманщиками".

Напомним, что данный Московской антидопиговой лаборатории, о которых идет речь, были взяты из выкраденной хакерами базы организации.

Что касается IBU, то Союз уже отреагировал на новость, опубликовав в своем твиттере сообщение, что никак не будет комментировать ситуацию и называть имена, пока не получит ответов от спортсменов, в отношении которых имеются подозрения.

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Напомним, что ранее стало известно о выдвинутых обвинениях в адрес четырех российских биатлонистов, которые нарушили антидопинговые правила в период с 2010 по 2013 год.

«В адрес СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется. Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны», — Союз биатлонистов России решил тогда сыграть на опережении, опубликовав на официальном сайте собственное заявление.

Вскоре выяснилось, что речь идет о своих основных успехов добившихся в юниорских соревнованиях Александре Печенкине и Виталии Чернышове, а также о титулованных Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове.

Причем в случае Устюгова речь может идти о потере Россией двух золотых олимпийских медалей, включая эстафетную в Сочи-2014!

Напомним, что свое первое золото Олимпийских игр Устюгов выиграл еще в 2010 году в канадском Ванкувере, где оказался быстрее всех в масс-старте.

Время появления последних новостей о допинге в российском биатлоне, относящихся к прежним годам, вызывает определенные вопросы.

В начале сентября состоится очередной конгресс IBU, на котором пройдут выборы нового президента организации, а также будет рассмотрен вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России, ныне считающегося легитимным условно.

Учитывая последние новости, ситуация с восстановлением в правах СБР становится критичной, и теперь российский биатлон могут ждать скорее новые санкции, масштаб которых сейчас трудно даже представить.

«С 2013 года прошло уже пять лет. Почему мы об этом начинаем говорить только сегодня? По какой причине эти претензии не были озвучены ранее, и почему мы узнаем об только сейчас? Почему так происходит? — рассказывал “Газете.Ru” после появления информации о четырех российских нарушителей антидопинговых правил известный в прошлом российский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов. — Все это выглядит достаточно странно. Но если сложить воедино все факты, то это наталкивает на определенные выводы и подозрения. Как развивались события: предъявляются претензии в применении допинга российским спортсменам. Это был большой список из доклада Макларена, в который входили спортсмены из разных видов спорта».

По его словам, IBU — один из немногих, кто на тот момент занял очень взвешенную позицию, что для отстранения российских спортсменов необходимо предоставить неопровержимые доказательства. На тот момент федерации их предоставлено не было, а значит спортсмены имеют полное право выступать на международных стартах, а Россия в праве проводить запланированные соревнования.

«Можно сравнить с лыжной федерацией, где наши спортсмены были отстранены без разбирательств, и точка.

Складывается ощущение, что, все что происходит в IBU с весны по сегодняшний день — это некая ответная реакция на решение, принятое международным Союзом и его президентом Андерсом Бессебергом. Далее были обыски в штаб-квартире и прочие следственные действия, которые вынудили Бессеберга уйти в отставку. Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов.

На данный момент, мы не имеем никакой информации об итогах расследования. И вот накануне выборов президента IBU всплывает информация о еще каких-то случаях употребления допинга спортсменами из России.

Со стороны все это выглядит как некая спланированная акция, за которой стоят определенные внешние силы, которые скорее всего не имеют непосредственного отношения к Международному союзу биатлонистов, — сказал Круглов.