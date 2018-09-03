Где и когда Россию будут лишать биатлона. Всё, что надо об этом знать

Источник: РИА "Новости"

С 5 по 9 сентября в хорватском городе Порец состоится Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). От того, что там будет происходить, будет во многом зависеть ближайшее будущее российского биатлона. Возможно, даже продолжение карьеры Антона Шипулина.

Что, где, когда и почему именно Россия в подсудимых — ответы на эти вопросы здесь.

Что такое Конгресс IBU

Конгресс — наивысший орган в структуре Международного союза биатлонистов. Он состоит из постоянных членов, имеющих право голосовать, а также из внушительного числа представителей, не имеющих такой возможности. Среди них почётные члены IBU, исполнительный совет и аудиторы. Если говорить простым языком, это будет тусовка самых влиятельных людей мирового биатлона. Без России, которая находится во временном отчуждении от общих дел. Странно, что для такого глобального события выбрали маленький город в Хорватии — стране, где кроме временного присутствия в сборной Якова Фака похвастать нечем. Может быть, главные люди IBU опасаются повышенного давления?

Вопрос номер один

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Как мы отметили выше, всё так или иначе будет вращаться в России на этом Конгрессе. В Хорватии будет решаться вопрос о восстановлении статуса Союза биатлонистов России (СБР). 10 декабря 2017 года после громкого допингового скандала СБР убрали из биатлонной семьи. Удивительно, но и перед этим Конгрессом в биатлоне всплыл допинговый скандал с участием российских спортсменов — Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Причём снова мы говорим о скандале с солидным сроком давности. Совпадение? Всё может закончиться как полным восстановлением прав СБР, так и отстранением всей сборной от международных соревнований.

Вопрос номер два

Ещё более глобальной темой Конгресса станут выборы главы IBU. Норвежец Андерс Бессеберг был бессменным руководителем мирового биатлона с 1993 года, когда был создан Международный союз биатлонистов. То есть, спорт понятия не имеет, как ему жить без норвежца. 72-летний Бессеберг вместе с бывшим генеральным секретарём IBU Николь Рёш в апреле этого года оказался в центре коррупционного скандала. Их подозревают в получении взяток в особо крупных размерах от представителей России за сокрытие положительных допинг-проб.

Обвинения пока остаются лишь обвинениями. Никаких доказательств предоставлено не было. В любом случае Бессеберг отлично относился к России, и такого лояльного президента в списке кандидатов больше нет. А в списке две фамилии — бывший министр юстиции Латвии Байба Брока и член Олимпийского комитета Швеции Олле Далин. Швед никогда не был замечен в особых симпатиях к России, а вот Броку даже недавно обвиняли в том, что её покровителями выступают люди из России. Ну кого-то же нам надо поддерживать! Другое дело, что в данной ситуации лучше, чем при Бессеберге, вряд ли будет. Ни Далин, ни Брока не будут сразу рисковать своим новым положением и открыто поддерживать СБР. Независимо от того, восстановят СБР в правах или нет, давление будет слишком сильным. Так что речь идёт просто о минимизировании потерь.

Вопрос номер три

Конгресс IBU не ограничится решением этих двух вопросов. Также в Хорватии выберут первого вице-президента организации, вице-президента по финансам и соберут новый состав Исполкома и технического комитета. На пост первого вице-президента претендует наш прославленный биатлонист Виктор Майгуров, который противостоял Владимиру Драчёву на выборах СБР. Майгуров также будет баллотироваться в члены исполкома IBU. Причём сделает он это не от России по понятным причинам, а от Беларуси.