Допинговый скандал в биатлоне напомнил Подчуфаровой ситуацию с российской легкой атлетикой

Источник: РИА "Новости"

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, при этом не огласив имена атлетов. По информации ТАСС, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

«Ситуация напоминает ту, которая произошла с российской легкой атлетикой. Громких заявлений я делать не буду, у меня есть мнение на этот счет, но оно довольно грустное. В общих чертах, история очень плохая и плохо для нас кончится», — сказала Подчуфарова.

С 6 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет конгресс IBU, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР), который в декабре был ущемлен в правах за допинговые нарушения его спортсменов.

«На сто процентов уверена, что все специально сделано под конгресс IBU, в самый последний момент, — отметила собеседница агентства. — Так делается намеренно, оно так выглядело и последние два года: то перед сезоном какие-то “напоминалки” выскакивали, то перед важными мероприятиями. Думаю, если сейчас эта история стихнет, то опять что-нибудь потом вылезет перед сезоном».