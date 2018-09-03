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13:15 (мск), источник: ТАСС

Допинговый скандал в биатлоне напомнил Подчуфаровой ситуацию с российской легкой атлетикой

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Начало допинговых разбирательств в отношении четырех российских биатлонистов напоминает ситуацию, которая предшествовала дисквалификации российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова, завершившая в апреле спортивную карьеру.

Источник: РИА "Новости"

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, при этом не огласив имена атлетов. По информации ТАСС, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

«Ситуация напоминает ту, которая произошла с российской легкой атлетикой. Громких заявлений я делать не буду, у меня есть мнение на этот счет, но оно довольно грустное. В общих чертах, история очень плохая и плохо для нас кончится», — сказала Подчуфарова.

С 6 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет конгресс IBU, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР), который в декабре был ущемлен в правах за допинговые нарушения его спортсменов.

«На сто процентов уверена, что все специально сделано под конгресс IBU, в самый последний момент, — отметила собеседница агентства. — Так делается намеренно, оно так выглядело и последние два года: то перед сезоном какие-то “напоминалки” выскакивали, то перед важными мероприятиями. Думаю, если сейчас эта история стихнет, то опять что-нибудь потом вылезет перед сезоном».

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными допинговыми нарушениями. Согласно данному решению, российские легкоатлеты на международных соревнованиях сейчас выступают в нейтральном статусе.

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