Сергей Чепиков: Не представляю, как биатлон может существовать без России

Источник: Спорт-Экспресс

5 сентября в хорватском городе Пореч откроется судьбоносный Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). Там не только будет избран новый президент IBU, но и главное, решится вопрос о формате участия российских биатлонистов в ближайших международных соревнованиях. На данный момент, СБР временно ограничен в правах и не может участвовать в выборах, а также претендовать на проведение международных соревнований. С учетом последних допинговых скандалов (Екатерина Глазырина была дисквалифицирована, а еще четверо спортсменов, включая олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову, получили обвинения), эти санкции еще могут показаться минимальными. Поэтому СБР посылает в Хорватию представительную делегацию во главе с президентом Владимиром Драчевым. В ее состав вошел и один из самых уважаемых отечественных спортсменов, член Правления СБР Сергей Чепиков.

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ПРИМЕМ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

— Вы обычно предпочитали оставаться в стороне от всяких политических историй. Как оказались в составе делегации для поездки в Пореч?

— Цель в том, чтобы в нашу группу вошли люди, которым доверяет биатлонный мир. Это Александр Привалов, Виктор Маматов, Владимир Драчев… Они много лет уже вращаются на этой орбите, завоевывали медали, заставили себя уважать. Раз мне предложили тоже поехать, я не посчитал правильным отказаться. Рад буду встретить там старых знакомых, со многими, из которых я еще выступал.

— Вы будете делать на Конгрессе какую-то совместную презентацию?

— Вообще, запланировано только выступление Драчева как президента СБР. Но если будет возможность, я тоже готов взять слово. Мы должны все вместе добиться реабилитации СБР и восстановления его в правах.

— Что скажете про выборы президента IBU? Кому из них — шведу Олле Далину или представительнице Латвии Байбе Брока — принадлежат ваши симпатии?

— Если СБР восстановят в правах, у меня как у делегата тоже появится право голоса. Но в любом случае, думаю, мы внутри делегации примем общее решение и будем голосовать согласованно.

Послушаем доклады кандидатов, проанализируем внимательно ситуацию. Пока еще очень рано о чем-то говорить.

— Драчев всячески отрицает обвинения западных СМИ в том, что Россия лоббирует кандидатуру Брока.

— Я думаю, что решение по голосованию СБР, если у нас вообще будет такая возможность, будет принято уже в Хорватии. Конгресс идет пять дней, так что у нас будет время разобраться.

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ЛУЧШЕ БЫ ОГРАНИЧИТЬ СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОБ 6 МЕСЯЦАМИ

— Что вы думаете о последних допинговых обвинениях в адрес четверых российских биатлонистов?

— Идут разговоры, что это не последние обвинения, и якобы есть еще люди, которые висят у IBU на крючке. Мне непонятно только, почему с этими делами тянули столько времени. Многие спортсмены уже давно не выступают. Если против них есть какие-то реальные доказательства, можно было бы озвучить их гораздо раньше. Считаю, этот момент тоже стоит обсудить на Конгрессе.

— Это же общепринятые нормы в любом виде спорта. Допинг-пробы хранятся до десяти лет, не говоря уже об электронной базе лаборатории.

— Но вопрос, в каких условиях эти пробы хранятся, что с ними происходит в течение этих лет? Лично на мой взгляд, лучше бы ограничить срок хранения проб, скажем, шестью месяцами после официальных стартов.

— Очевидно, что новости о четверке подозреваемых неслучайно прозвучали прямо накануне открытия Конгресса. Это может как-то сказаться на перспективах восстановления СБР?

— Все может быть.

Но мы тоже вправе декларировать, что у нас новое руководство, новая федерация. Тренеры, работающие с командой, никогда не были причастны к скандалам.

Мы активно боремся с допингом и делаем все возможное, чтобы его искоренить. Мы действительно работаем, не на бумаге, а предпринимаем реальные шаги.

— Как у бывшего спортсмена, у вас есть предчувствие: с чем наша делегация вернется из Пореча?

— Россия имеет очень высокий рейтинг в мировом биатлоне, мы являемся одной из ключевых стран для его развития. Не представляю, как в будущем биатлон может существовать без наших спортсменов. От этого потеряют все. Я считаю, нет никаких препятствий для восстановления СБР в биатлонной семье. И надеюсь, что так и произойдет.