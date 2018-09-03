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15:14 (мск), источник: ТАСС

Привалов на конгрессе IBU постарается не допустить исключения Союза биатлонистов России

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сохранение Союза биатлонистов России (СБР) в составе международной федерации — главная задача, которую перед собой ставит заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Александр Привалов на конгрессе организации. Об этом он рассказал ТАСС.

Конгресс IBU пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече. На нем будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР), который в декабре был ущемлен в правах за допинговые нарушения спортсменов. Двукратный призер Игр Привалов и двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов приедут на конгресс в составе российской делегации, которую возглавит президент СБР Владимир Драчев.

«Вопрос сложный, будем отстаивать позиции СБР, чтобы его не вывели из состава IBU. У нас есть авторитет, в международной федерации я работал 30 лет, Маматов тоже был вице-президентом. Постараемся перетянуть на свою сторону недоброжелателей», — сказал Привалов.

Собеседник агентства отметил, что планирует выступить на конгрессе. «Главный посыл — обратить внимание на то, что международная федерация изменилась, она стала немного политизирована. Необходимо, чтобы она вновь стала дружелюбной федерацией, в которой присутствует взаимное уважение, потому что раньше работать было одно удовольствие», — добавил он.

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