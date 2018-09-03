Привалов на конгрессе IBU постарается не допустить исключения Союза биатлонистов России

Конгресс IBU пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече. На нем будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР), который в декабре был ущемлен в правах за допинговые нарушения спортсменов. Двукратный призер Игр Привалов и двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов приедут на конгресс в составе российской делегации, которую возглавит президент СБР Владимир Драчев.

«Вопрос сложный, будем отстаивать позиции СБР, чтобы его не вывели из состава IBU. У нас есть авторитет, в международной федерации я работал 30 лет, Маматов тоже был вице-президентом. Постараемся перетянуть на свою сторону недоброжелателей», — сказал Привалов.