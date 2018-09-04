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12:07 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов: IBU действительно ведет расследование, в СБР мне помогать не готовы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования, он подозревается в нарушении антидопинговых правил, а в Союзе биатлонистов России (СБР) ему дали понять, что помогать не готовы.

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Источник: РИА "Новости"

В конце августа СБР объявил, что в союз поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

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В заявлении федерации отмечалось, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны. Позднее в СМИ появилась информация, что одним из этих биатлонистов является Устюгов.

РИА Новости приводит полный текст заявления Евгения Устюгова, поступивший в распоряжение агентства:

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к (Михаилу) Прохорову и (Сергею) Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании.

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Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова. Без вариантов, я буду защищать свое имя. Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться. У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости.

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