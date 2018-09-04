Устюгов: IBU действительно ведет расследование, в СБР мне помогать не готовы

В заявлении федерации отмечалось, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны. Позднее в СМИ появилась информация, что одним из этих биатлонистов является Устюгов .

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к (Михаилу) Прохорову и (Сергею) Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании.