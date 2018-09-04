Драчев: СБР консультировал Устюгова, конкретной помощи в допинговом деле он не просил

Источник: РИА "Новости"

Устюгов, завершивший карьеру четыре года назад после Олимпийских игр в Сочи, оказался одним из четырех российских биатлонистов, которых Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает в нарушении антидопинговых правил. Во вторник он выступил с заявлением, отметив, что СБР оказался не готов ему оказывать помощь в разбирательстве.

«Смотря в чем оказывать помощь. Если мы говорим о финансовой помощи, то это одно, если о юридической — другое. Что он имел в виду, мне сложно сказать, поскольку я не видел и не слышал его заявления. На эту тему он к нам не обращался, пока мы проводим только консультации», — сказал Драчев.

«Не знаю, почему он так решил, лично я с ним еще не разговаривал. Но я знаю, что с ним общались на тему того, какая ему необходима поддержка, спрашивали о его планах и совместных дальнейших действиях», — добавил он.