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11:58 (мск), источник: ТАСС

Драчев: СБР консультировал Устюгова, конкретной помощи в допинговом деле он не просил

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) проводил консультации с двукратным олимпийскими чемпионом Евгением Устюговым по делу о его возможной причастности к нарушению антидопинговых правил, однако за конкретной помощью в организацию он не обращался. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Устюгов, завершивший карьеру четыре года назад после Олимпийских игр в Сочи, оказался одним из четырех российских биатлонистов, которых Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает в нарушении антидопинговых правил. Во вторник он выступил с заявлением, отметив, что СБР оказался не готов ему оказывать помощь в разбирательстве.

«Смотря в чем оказывать помощь. Если мы говорим о финансовой помощи, то это одно, если о юридической — другое. Что он имел в виду, мне сложно сказать, поскольку я не видел и не слышал его заявления. На эту тему он к нам не обращался, пока мы проводим только консультации», — сказал Драчев.

«Не знаю, почему он так решил, лично я с ним еще не разговаривал. Но я знаю, что с ним общались на тему того, какая ему необходима поддержка, спрашивали о его планах и совместных дальнейших действиях», — добавил он.

По информации ТАСС, под подозрение попали также олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

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