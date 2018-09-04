Маматов: Восстановление СБР зависит от позиции стран, пытавшихся отнять у РФ Кубок мира

Конгресс IBU пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече. На нем будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР), который в декабре был ущемлен в правах за допинговые нарушения спортсменов. Маматов и двукратный призер Игр Александр Привалов приедут на конгресс в составе российской делегации, которую возглавит новый президент СБР Владимир Драчев.

«Посмотрим, как поведут себя страны, которые отняли у нас чемпионата мира и пытались отнять Кубок мира, который мы все же провели. Пока на эту тему трудно что-либо сказать. Когда окунемся в гущу событий, тогда будет видно и понятно, какой настрой и кто чего хочет», — сказал Маматов.

СБР в свете громкого допингового скандала в феврале прошлого года отказался от проведения в 2021 году чемпионата мира в Тюмени, IBU вскоре после этого отменил там этапа Кубка мира. В минувшем сезоне Россия все же провела тюменский этап, однако на него не приехали биатлонисты США, Канады, Украины и Чехии.

Маматов в 90-е годы являлся вице-президентом IBU. «В последнее время с международниками не общался, но едем на конгресс с положительным настроем, — отметил он. — Планирую встретиться со своими бывшими коллегами по исполкому IBU, у нас раньше были хорошие взаимоотношения».