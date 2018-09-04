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18:46 (мск), источник: ТАСС

Слепцова назвала смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 4 сентября. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, завершившая спортивную карьеру, назвала смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил в свой адрес. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Источник: ИТАР-ТАСС

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, при этом не огласив имена атлетов. По информации ТАСС, кроме Слепцовой, под подозрение попали олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

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Во вторник президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов проводил консультации с федерацией по вопросам данного дела, но не обращался за конкретной юридической или финансовой помощью. Также он отметил, что лично к нему Устюгов не обращался.

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