Слепцова назвала смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил

Дорогие друзья и все кто любит биатлон ! Позади трудная неделя и только сейчас вроде все налаживается. Люди которые нас всегда поддерживали , не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь ни кто не знает в чем меня обвиняют ,у меня нет положительных проб ! И никогда не было! Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые! Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности , но эти обвинения смешны! Все «доказательства » нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно и если честно уже даже гнева нет. Больно было смотреть на ребят , когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни . Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность ! если понадобиться, в любых судах. ps и да! Женя звонил в Сбр и говорил с Нуждовым. Знаю это потому что мы вместе искали варианты защиты!

