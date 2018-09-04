Слепцова назвала смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, при этом не огласив имена атлетов. По информации ТАСС, кроме Слепцовой, под подозрение попали олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

Во вторник президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов проводил консультации с федерацией по вопросам данного дела, но не обращался за конкретной юридической или финансовой помощью. Также он отметил, что лично к нему Устюгов не обращался.