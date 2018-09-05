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12:06 (мск), источник: Газета.Ру

«“Доказательства” — слова Родченкова»: Слепцова против WADA

Российская экс-биатлонистка Светлана Слепцова, в числе четырех соотечественников попавшая под подозрения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил, заявила о своей невиновности и смехотворности обвинений.

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Источник: РИА "Новости"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова, уже завершившая профессиональную карьеру, обвиненная Международным союзом биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил, отрицает свою виновность.

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Напомним, что несколько дней назад Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением, что получил письмо от IBU с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в адрес четырех российских биатлонистов. Под подозрением кроме Слепцовой оказались двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов, не имеющие успехов на взрослом уровне.

«IBU открыл дела на основании данных, которые предоставил Родченков, — рассказал агентству ТАСС источник в СБР.

— Фамилии подозреваемых спортсменов содержались в базе LIMS, незаконный доступ к которой имел бывший глава московской антидопинговой лаборатории и другие сотрудники, бежавшие в США.

Однако одно лишь наличие фамилии в базе LIMS не означает, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.

4 сентября сначала Евгений Устюгов заявил о том, что обвинения в его адрес не выдерживают никакой критики, а также напомнил о том, что никогда не сдавал положительных допинг-тестов на протяжении своей профессиональной карьеры.

То же самое вслед за экс-коллегой по сборной страны сделала и Слепцова, выступившая с пространным заявлением в своем инстаграме.

«Дорогие друзья и все, кто любит биатлон! Позади трудная неделя, и только сейчас вроде все налаживается. Люди, которые нас всегда поддерживали, не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб. И никогда не было! — написала бывшая спортсменка.

— 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!

Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны! Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет.
Светлана Слепцова.

Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах.

P. S. И да! Женя Устюгов звонил в СБР и говорил с Нуждовым (первым вице-президентом по работе с региональными организациям, членом Правления СБР — «Газета.Ru»). Знаю это, потому что мы вместе искали варианты защиты!"

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В невиновности спортсменки убежден и бывший тренер женской сборной России Александр Селифонов, работавший с командой в период, к которому относятся обвинения.

«Я исключаю, что Светлана могла употреблять запрещенные препараты, — начал Селифонов. — Все это похоже на провокацию», — рассказал специалист «Спорт-Экспрессу».

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Также Селифонов назвал странным обвинения, что Слепцова нарушала антидопинговые правила в период с 2010 по 2013 годы.

«Очень странно, учитывая, что Олимпиада в том сезоне проходила в Америке. То есть происходила под их контролем.

Не знаю. Но все это похоже на какую-то игру перед конгрессом Международного союза биатлонистов, на котором выберут нового главу организации. Возникает один вопрос: почему они тогда молчали восемь лет?

Напомним, что 7 сентября пройдет конгресс IBU, на котором изберут нового президента организации, а также будет рассмотрен вопрос о восстановлении СБР, находящегося в данный момент в условном статусе.

Учитывая, что новые обвинения в адрес СБР и российских спортсменов всплыли непосредственно перед конгрессом, хотя речь идет о событиях многолетней давности, многие связывают появление информации именно с вопросом восстановления Союза биатлонистов России.

Александр Седов

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