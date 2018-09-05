«“Доказательства” — слова Родченкова»: Слепцова против WADA
Российская
Российская
Российская биатлонистка Светлана Слепцова, уже завершившая профессиональную карьеру, обвиненная Международным союзом биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил, отрицает свою виновность.
Напомним, что несколько дней назад Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением, что получил письмо от IBU с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в адрес четырех российских биатлонистов. Под подозрением кроме Слепцовой оказались двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов, не имеющие успехов на взрослом уровне.
«IBU открыл дела на основании данных, которые предоставил Родченков, — рассказал агентству ТАСС источник в СБР.
— Фамилии подозреваемых спортсменов содержались в базе LIMS, незаконный доступ к которой имел бывший глава московской антидопинговой лаборатории и другие сотрудники, бежавшие в США.
Однако одно лишь наличие фамилии в базе LIMS не означает, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.
То же самое вслед за
«Дорогие друзья и все, кто любит биатлон! Позади трудная неделя, и только сейчас вроде все налаживается. Люди, которые нас всегда поддерживали, не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб. И никогда не было! — написала бывшая спортсменка.
— 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!
Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны! Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях
г-наРодченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет.
Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах.
В невиновности спортсменки убежден и бывший тренер женской сборной России Александр Селифонов, работавший с командой в период, к которому относятся обвинения.
«Я исключаю, что Светлана могла употреблять запрещенные препараты, — начал Селифонов. — Все это похоже на провокацию», — рассказал специалист «Спорт-Экспрессу».
Также Селифонов назвал странным обвинения, что Слепцова нарушала антидопинговые правила в период с 2010 по 2013 годы.
«Очень странно, учитывая, что Олимпиада в том сезоне проходила в Америке. То есть происходила под их контролем.
Не знаю. Но все это похоже на
Напомним, что 7 сентября пройдет конгресс IBU, на котором изберут нового президента организации, а также будет рассмотрен вопрос о восстановлении СБР, находящегося в данный момент в условном статусе.
Александр Седов