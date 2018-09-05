«“Доказательства” — слова Родченкова»: Слепцова против WADA

Источник: РИА "Новости"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова, уже завершившая профессиональную карьеру, обвиненная Международным союзом биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил, отрицает свою виновность.

Напомним, что несколько дней назад Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением, что получил письмо от IBU с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в адрес четырех российских биатлонистов. Под подозрением кроме Слепцовой оказались двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов, не имеющие успехов на взрослом уровне.

«IBU открыл дела на основании данных, которые предоставил Родченков, — рассказал агентству ТАСС источник в СБР.

— Фамилии подозреваемых спортсменов содержались в базе LIMS, незаконный доступ к которой имел бывший глава московской антидопинговой лаборатории и другие сотрудники, бежавшие в США.

Однако одно лишь наличие фамилии в базе LIMS не означает, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.

4 сентября сначала Евгений Устюгов заявил о том, что обвинения в его адрес не выдерживают никакой критики, а также напомнил о том, что никогда не сдавал положительных допинг-тестов на протяжении своей профессиональной карьеры.

То же самое вслед за экс-коллегой по сборной страны сделала и Слепцова, выступившая с пространным заявлением в своем инстаграме.

«Дорогие друзья и все, кто любит биатлон! Позади трудная неделя, и только сейчас вроде все налаживается. Люди, которые нас всегда поддерживали, не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб. И никогда не было! — написала бывшая спортсменка.

— 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!

Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны! Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет. Светлана Слепцова.

Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах.

P. S. И да! Женя Устюгов звонил в СБР и говорил с Нуждовым (первым вице-президентом по работе с региональными организациям, членом Правления СБР — «Газета.Ru»). Знаю это, потому что мы вместе искали варианты защиты!"

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnTuAzJhVcm/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.009765625% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnTuAzJhVcm/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от S S (@sleptsovass)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-04T14:48:15+00:00">4 Сен 2018 в 7:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В невиновности спортсменки убежден и бывший тренер женской сборной России Александр Селифонов, работавший с командой в период, к которому относятся обвинения.

«Я исключаю, что Светлана могла употреблять запрещенные препараты, — начал Селифонов. — Все это похоже на провокацию», — рассказал специалист «Спорт-Экспрессу».

Читайте также Слепцова назвала смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил

Также Селифонов назвал странным обвинения, что Слепцова нарушала антидопинговые правила в период с 2010 по 2013 годы.

«Очень странно, учитывая, что Олимпиада в том сезоне проходила в Америке. То есть происходила под их контролем.

Не знаю. Но все это похоже на какую-то игру перед конгрессом Международного союза биатлонистов, на котором выберут нового главу организации. Возникает один вопрос: почему они тогда молчали восемь лет?

Напомним, что 7 сентября пройдет конгресс IBU, на котором изберут нового президента организации, а также будет рассмотрен вопрос о восстановлении СБР, находящегося в данный момент в условном статусе.

Учитывая, что новые обвинения в адрес СБР и российских спортсменов всплыли непосредственно перед конгрессом, хотя речь идет о событиях многолетней давности, многие связывают появление информации именно с вопросом восстановления Союза биатлонистов России.