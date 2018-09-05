Мужская и женская сборная Беларуси по биатлону готовятся к сезону в «Раубичах»

«Основные цели и задачи сбора — отработка навыков стрельбы при определенных скоростных режимах при соревновательной скорости; повышение уровня функциональной подготовленности биатлонистов на дистанционные скорости. После сбора будет небольшой перерыв и участие в чемпионате Беларуси по летнему биатлону. Специальной подводки к этим соревнованиям делать не будем, это плановое мероприятие», — рассказал старший тренер мужской команды Олег Рыженков.