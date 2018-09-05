Драчев с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления СБР на конгрессе IBU

Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече. На нем будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства СБР, который в декабре был ограничен в правах за допинговые нарушения спортсменов. Драчев возглавит российскую делегацию на конгрессе.

«Никакого волнения нет вообще, — поделился Драчев. — У нас все получится наилучшим образом, насколько это только может быть. Все будет хорошо. Я смотрю на ситуацию с оптимизмом».

Президент СБР ждет, что организация будет не только восстановлена в правах, но и ей будет позволено выдвигать своих кандидатов на различные посты в IBU. «Я жду, что нас не только снова примут в семью, но еще и разрешат выдвинуть на разные позиции своих кандидатов. Да, такой расклад, конечно, маловероятен. Все-таки выборы пройдут в тот же день, что и рассмотрение нашего вопроса, но теоретически все возможно», — отметил Драчев.