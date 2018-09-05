Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
14:23 (мск), источник: ТАСС

Драчев с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления СБР на конгрессе IBU

ТАСС, 5 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оптимистично настроен в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) и ожидает восстановления СБР в правах. Слова Драчева приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU пройдет с 6 по 9 сентября в хорватском Порече. На нем будет рассмотрен вопрос полноценного восстановления членства СБР, который в декабре был ограничен в правах за допинговые нарушения спортсменов. Драчев возглавит российскую делегацию на конгрессе.

«Никакого волнения нет вообще, — поделился Драчев. — У нас все получится наилучшим образом, насколько это только может быть. Все будет хорошо. Я смотрю на ситуацию с оптимизмом».

Президент СБР ждет, что организация будет не только восстановлена в правах, но и ей будет позволено выдвигать своих кандидатов на различные посты в IBU. «Я жду, что нас не только снова примут в семью, но еще и разрешат выдвинуть на разные позиции своих кандидатов. Да, такой расклад, конечно, маловероятен. Все-таки выборы пройдут в тот же день, что и рассмотрение нашего вопроса, но теоретически все возможно», — отметил Драчев.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российскими спортсменами. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных стартов.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Что Мостовой вспоминает про игрока Черчесова
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28
Дидье Дрогба вернулся в «Челси»
«"Доказательства" — слова Родченкова»: Слепцова против WADA
Концерт Басты назвали угрозой для российского футбола
НХЛ попросила игроков не пить из Кубка Стэнли вверх ногами
Шесть лет на двоих: Лебедева и Абакумова дисквалифицированы
Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь